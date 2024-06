Vi presentiamo MobiOne, un nuovo concetto di mobilità inventato da tre ingegneri di Liegi… per porre fine agli ingorghi

Se il traffico ti fa impazzire, o andare in bicicletta non fa per te, ecco un pacchetto che potrebbe interessarti: MobiOne. Si tratta di una piccola auto elettrica, che può evitare gli ingorghi utilizzando le aree designate per i ciclisti.

Alexander Simonis, uno dei responsabili del progetto, racconta i dettagli della sua invenzione: “Legalmente questa bici sarà di classe A, la sua velocità sarà limitata a 25 chilometri orari e potrà essere guidata senza patente. Infatti, è progettata con le stesse dimensioni di una cargo bike elettrica per poter circolare sulle piste ciclabili“.