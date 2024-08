Vendere auto elettriche in Marocco: perché la situazione è ancora bloccata

Secondo un recente censimento dell’Associazione marocchina degli importatori di automobili, le vendite di auto elettriche in Marocco sono raddoppiate nel 2023, raggiungendo le 463 unità. Un cambiamento qualitativo che dimostra il crescente interesse dei marocchini per questo tipo di veicolo. Questa tendenza al rialzo è giustificata in primo luogo dalla diversificazione dell’offerta.

A questo aumento del numero di modelli disponibili si aggiunge il continuo interesse del governo marocchino per questo settore, che si riflette nell’applicazione di politiche di incentivi (esenzioni fiscali) per attirare gli investitori. Tuttavia, il costo elevato di questi veicoli e la mancanza di punti di ricarica rappresentano ancora una sfida per incoraggiare un’adozione diffusa dei veicoli elettrici.

Secondo le aspettative, la tendenza al rialzo delle vendite di auto elettriche in Marocco dovrebbe continuare anche quest’anno. Si prevede inoltre che la rete di ricarica pubblica si espanderà e che arriveranno nuovi modelli a prezzi più competitivi, il che contribuirà ad aumentare la domanda.

In generale, lo scorso anno il mercato automobilistico in Marocco ha registrato performance contrastanti. Il volume totale delle vendite ha raggiunto le 161.504 unità, in leggero aumento dello 0,1% rispetto al 2022.