Veicolo spaziale Boeing Starliner: due astronauti americani sono ancora bloccati nello spazio

Quando non vuole, non vuole. Dall’inizio della missione, la navicella spaziale Starliner della Boeing ha avuto una serie di delusioni. La missione degli astronauti Sunita Williams e Barry Wilmore, che doveva durare otto giorni, è stata prolungata fino a una data non precisata. Un portavoce è stato intervistato da custode Ha spiegato che occorre “modificare il ritorno della navicella sulla Terra, con due passeggiate spaziali previste per lunedì 24 giugno e martedì 2 luglio”. Nessuna data è stata fissata per il ritorno degli astronauti.