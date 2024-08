Vaiolo delle scimmie: l’OMS teme rischi per la salute pubblica di rilevanza internazionale: notizie

Un nuovo ceppo del virus del vaiolo delle scimmie si sta diffondendo in diversi paesi. Mercoledì il comitato di emergenza dell’OMS si è riunito d’urgenza. La Francia ha circa dieci nuovi casi al mese.

Il vaiolo delle scimmie, chiamato anche Monkeypox o Mpox, si sta nuovamente diffondendo in tutto il mondo con un nuovo ceppo del virus. Presenta sintomi più violenti con un tasso di mortalità più elevato rispetto ai sintomi precedenti. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha chiesto la formazione di un comitato di esperti per valutare la necessità di classificare il vaiolo delle scimmie come un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, come affermato nel rapporto. parigino. Si riunirà mercoledì 14 agosto.

Questa qualifica rappresenta il livello di allerta più alto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La Repubblica Democratica del Congo ha segnalato più di 11.000 casi, inclusi 450 decessi. Altri paesi africani sono colpiti, come Burundi, Costa d’Avorio, Kenya, Ruanda e Uganda.

L’OMS chiede più risorse

In una lettera pubblicata su X, il direttore dell’OMS spiega che se il Comitato stabilisce che si tratta di un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale,… “Consiglierà raccomandazioni provvisorie per prevenire meglio, limitare la diffusione della malattia e gestire la risposta sanitaria pubblica globale”. Se il vaiolo delle scimmie sarà considerato un’emergenza internazionale, verranno mobilitate risorse globali per combattere la diffusione della malattia e promuovere la ricerca per sviluppare cure e vaccini, come accaduto durante la pandemia di Covid-19.