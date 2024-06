Un’isola in vendita costa meno di una casa?

Molti lo sognavano, ma la Scozia lo ha reso possibile: per 500.000 sterline puoi possedere Mullaghrach Island, nel cuore delle Summer Isles. L’isola di 360 metri quadrati è raggiungibile in 35 minuti di barca dal vecchio porto di Dorney, nella parte occidentale del Paese, nelle Highlands. Come riportato da Sky News, questa visita richiederà agli acquirenti un abbigliamento adeguato: saranno richiesti stivaletti e indumenti caldi.

Se ve lo state chiedendo, ecco la risposta: sì, in realtà c’è una casa in cui trasferirsi sull’isola, riferisce Sky News. Si tratta di un piccolo chalet con una vista mozzafiato sulle colline e le scogliere e offre anche una bellissima vista sulle isole vicine. Questo chalet dispone di una cucina, due letti e una stufa a legna. Un soggiorno dal fascino rustico, insomma. Tuttavia, l’acquisto dell’isola non include lo chalet, che costa ulteriori £ 395.000. Mullagrach racchiude anche molti segreti, come le calette nascoste nelle scogliere. Potrai anche avvistare molti animali marini, come i cormorani, i grandi Stercorari o addirittura i fulmari, come menzionato dai nostri colleghi. Secondo Fiddy Robertson, responsabile delle vendite, “Il posto è assolutamente magico e offrirà una meravigliosa opportunità per rilassarsi e riconnettersi con la natura“.