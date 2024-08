Un ottimo gioco gratuito da conservare per tutta la vita e un grande regalo

Ormai conosci la canzone a memoria. Ogni nuova settimana porta giochi gratuiti dell’Epic Games Store. I creatori di Fortnite, contro ogni previsione, continuano con una routine consolidata da anni. In totale, dall’apertura del negozio sono stati raccolti quasi 500 prodotti e la consegna dei regali non è ancora terminata. Ecco il programma dei prossimi giorni.

Passano le settimane e i giochi gratuiti continuano ad arrivare. Nota per i ritardatari che hanno dimenticato di ritirare i regali settimanali: ti restano solo poche ore per mettere le mani sul nuovo gioco di combattimento DNF Duel di Konami e sull’eccellente gioco CYGNI All Guns Blazing. Hai tempo fino a giovedì 15 agosto alle 16:59 per aggiungerlo alla tua libreria dove rimarrà per tutta la vita. Trascorso questo periodo, lasceranno il posto ad un nuovo gioco gratuito dell’Epic Games Store, che sarà anche questa volta del tutto segreto, ma non per questo meno apprezzato dagli appassionati del genere: Death’s Gambit: Afterlife. Un eccellente platform 2D che mescola metroidvania ed elementi spirituali per un cocktail vincente.

Il gioco gratuito di questa settimana su Epic Games Store ti mette nei panni di un agente immortale che serve la morte. Dovrete poi sfidare gli inamovibili guardiani del Regno di Ceradon allo scopo di purificare le loro anime. Inutile dire che non sarà una passeggiata nel parco, soprattutto quando sei il braccio destro del Tristo Mietitore. Molte creature terrificanti, in agguato nelle profondità di questo luogo infernale, ti daranno del filo da torcere, soprattutto i boss che metteranno alla prova le tue abilità e strategia. Puoi scegliere tra 7 classi diverse per salire di livello per adattare la tua strategia ai tuoi desideri. In breve, è un ottimo gioco free-to-play dell’Epic Games Store, con migliaia di recensioni molto positive sulla piattaforma concorrente.

Sarà accompagnato da un bellissimo regalo del valore di € 22,99. Oltre al titolo settimanale, gli utenti potranno ottenere lo Starter Pack di World of Warships con contenuti generosi. Include:

Eccezionale incrociatore americano di livello II Albany e portello di babordo.

Missione: completa 15 battaglie per ottenere una delle seguenti navi ricercabili a tua scelta:

Cacciatorpediniere giapponese di livello 4 Isokaze

Incrociatore americano di quarta classe Phoenix

Corazzata tedesca di livello IV Moltke

Portaerei britannica Hermes Livello IV

1.500.000 crediti

Cresta epica

12 bonus economici standard “Saldo +40%”

×12 bonus economici standard “EXP. Spedisci +200% »

12 Bonus economico standard “ESP dal comandante +200% »

12 Bonus Economico Standard “EXP gratuita +600% »

10 Le ali di Giulietta Charlie

×10 Ali di Victor Lima

10 ali India raggi X

×10 Ali di Sierra Mike

10 Foxtrot Ali novembre

Pertanto, il gioco gratuito dell’Epic Games Store e questo fantastico bonus saranno disponibili da giovedì 15 agosto al 22 agosto, sempre alle 17:00. Dopo questa data infausta, torneranno ad essere pagabili e verranno sostituiti da un altro giro di regali. Non sappiamo ancora chi siano, bisognerà aspettare questo pomeriggio per sapere i loro nomi. Se non è stato già rivelato in precedenza, perché non è raro che i prossimi giochi gratuiti dell’Epic Games Store trapelino poco prima che vengano annunciati ufficialmente.

