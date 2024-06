Un giovane è stato ucciso a Cherbourg: un agente di polizia ha emesso un atto d’accusa di omicidio

Domenica sera, un gruppo di tre agenti di polizia ha cercato di controllare un’auto che viaggiava a velocità eccessiva a Cherbourg-en-Cotentin, ha detto lunedì il procuratore di Cherbourg Pierre-Yves Marot, che si è dimesso in favore delle istruzioni dei Coutants.

L’autista “non ha prestato ascolto agli avvertimenti” e ha proseguito per la sua strada prima che una seconda auto della polizia lo costringesse a fermarsi.

I tre occupanti sono poi fuggiti a piedi, uno dei quali è riuscito a scappare, l’altro è stato arrestato e detenuto con l’accusa di ricettazione e il veicolo è stato denunciato come rubato, sempre secondo la Procura di Cherbourg.

Un uomo di 19 anni, che tentava di scappare da un controllo domenica sera a Cherbourg, è stato ucciso da un agente di polizia

“La terza persona, un 19enne di Cherbourg-en-Cotentin, si è trovato di fronte a due agenti di polizia del secondo equipaggio e ha deliberatamente spintonato uno di loro mentre fuggiva”, ha detto Marot.

“L’ufficiale ha poi usato una pistola elettrica”, ha detto la procura di Cherbourg, mentre “un altro agente ha usato la sua arma da fuoco, colpendolo al petto, uccidendolo”.

Al termine del procedimento di fermo di polizia, “è stata portata davanti al giudice istruttore e accusata di omicidio premeditato”, ha osservato il procuratore di Coutances.

“Le indagini continuano, dopo che è stata rivolta una richiesta all’IGPN, sotto l’autorità del gip, che consentirà loro di determinare le circostanze esatte dei fatti”, conclude Bobo.

La Prefettura della Manica ha dichiarato su X che la morte del giovane ha provocato una serie di “violenze urbane” a Cherbourg. Sono stati emessi diversi ordini per vietare il trasporto e la vendita di fuochi d’artificio e carburante in contenitori trasportabili o per “autorizzare l’arresto dei giovani”. Dalle immagini delle telecamere degli aerei», precisa il governatore in questa lettera.