Un fallimento clamoroso per Philippe Kleiman, una raffica di gol: tutti i risultati della serata europea, tutto calcio

Le qualificazioni alla Champions League, ultimo turno prima delle qualificazioni, hanno emesso il loro verdetto. È finita soprattutto per Philipp Kleiman e per i Glasgow Rangers.

IL Rangers di Glasgow Erano in una posizione migliore dopo l’andata, avendo vinto un pareggio con la Dynamo Kyiv (1-1). Ma gli uomini di Philippe Kleiman hanno perso in casa (0-2) e hanno così salutato la Champions League.

Cyril Desers ha iniziato, Nicholas Raskin era assente. Dopo soli 51 minuti, la partita si è ribaltata, quando Gifty è stato espulso per secondo cartellino giallo. La Dynamo Kiev trarrà vantaggio dalla fine della partita, segnando due gol all’82esimo e all’84esimo minuto di gioco, e gli ucraini affronteranno l’RB Salisburgo nelle qualificazioni.

IL RB SalisburgoDa parte sua, il belga si è qualificato a spese del Twente con il punteggio di (3-3) dopo aver vinto la partita per due gol a uno. Ignace van der Brempt Entrò in gioco all’81’ per gli austriaci.

Incredibile cartone della città del Karabakh a Razgrad Ludogorets

Il sorprendente risultato della serata arriva dalla Bulgaria. Sembrava che il Ludogorets Razgrad fosse sulla buona strada per la qualificazione dopo la vittoria per 1-2 in Azerbaigian, ma Karabakh È venuto per umiliare i bulgari in patria (2-7).

Il punteggio era 2-3 alla fine dei tempi regolamentari, portando ai tempi supplementari, ma in questi tempi supplementari, il Ludogorets sarebbe crollato completamente e avrebbe segnato… quattro gol! Il Qarabag si qualifica così e affronterà la Dinamo Zagabria nei playoff.

Malmö riesce a malapena a scappare

Oltre allo Slavia si è qualificato l’altro club praghese: Sparta Praga Vince (2-3) in casa dell’FCSB e sfiderà il Malmö per un posto nei gironi di Champions League.

Malmö Che, dal canto suo, è scampato per un pelo: gli svedesi sono stati effettivamente eliminati fino al minuto 90+7 e al pareggio contro il PAOK Salonicco. Il punteggio diventa poi 3-3 e le due squadre andranno ai supplementari, dove il Malmö si ritroverà subito sul 3-4 e passerà.

Tutti i risultati: