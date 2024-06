Ufficialmente: una delle scoperte della stagione raggiunge un nuovo livello in Belgio, l’estate inizia alla grande! – Tutto il calcio

Jarni Stickers è ora un giocatore del Racing Genk. Abbastanza per finire una serie di diverse settimane.

Thorsten ha già preso Fink Jarni Stokers Nel suo bagaglio a Genk. Il maestro del gioco ha avuto una stagione fantastica al Sint-Truiden sotto gli ordini dell’allenatore tedesco e intende fare lo stesso nel Limburgo.

La squadra delle Canarie ha spiegato nel suo comunicato stampa: “Siamo dispiaciuti di perdere un giocatore di talento, ma non avevamo altra scelta che onorare l’accordo All’inizio di questa stagione, abbiamo offerto a Jarni il rinnovo del suo contratto, ma non era interessato”.

Così Jarne Steuckers continua la traiettoria di questa prima stagione completa nella D1A. Prima di segnare 7 gol e 7 assist negli ultimi mesi, è dovuto andare in prestito all’MVV Maastricht per fare esperienza nella seconda divisione olandese.

Confermato con Thorsten Fink

Lo sa molto bene Genk Si è allenato lì dal 2013 al 2017. Poi è già venuto da St. Trond ed è tornato alle Isole Canarie al termine del suo soggiorno a Genk.

Dopo aver impressionato per la squadra di Diablotin durante la campagna di marzo, il 22enne ala destra ha firmato un interessante trasferimento per continuare i suoi progressi. Tuttavia, non sono sicuro che i sostenitori di Troudonir saranno contenti di questo nuovo allontanamento dal nemico.