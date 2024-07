Trascorrere una giornata in un parco divertimenti è diventato un lusso: «Tra il prezzo del biglietto, del cibo e del regalo, il budget esplode».

Progetto campeggio di lusso a Bairi Daiza: “Penso che il parco comunichi con noi”

Ma il rovescio della medaglia è che l’aumento dei prezzi divenne ben presto inevitabile. Abbiamo praticamente raggiunto i 50€ a biglietto al Walibi, e altri parchi stanno seguendo l’esempio. Una giornata in un parco divertimenti o a tema può far saltare il budget, come ci mostra Alex, padre di due figli. “Tra prezzo del biglietto, cibo sul posto e regalo per i bambini arriviamo a più di 200, anche 250 euro al giorno.sussurrare. So che ci sono modi per ottenere biglietti più economici e puoi portare i panini nello zaino, ma è anche bello godersi appieno l’esperienza. Onestamente è troppo pagare più di 5 euro per una bottiglia d’acqua e la stessa cifra per un piccolo gelato…“

Perché è qui che a volte ci sentiamo presi in giro, quando si tratta di cibo e bevande. Abbiamo girato diversi parchi per vedere più chiaramente. A Walibi potete trovare i menù dei vari ristoranti sul sito del parco, ma non c’è indicazione dei prezzi (come a Bellewaerde in particolare). Il primo segnale che i prezzi devono essere alti. I visitatori ci raccontano che pagare più di 5 euro per un semplice hamburger è la norma, e lo stesso vale per una bottiglia d’acqua da 50cl.

A Pairi Daiza otteniamo i prezzi in completa trasparenza. L’offerta è ampia e comprende ristoranti fast-casual, opzioni all you can eat e persino un ristorante gourmet, Mökki. Infine, il pranzo di tre portate vi costerà 39€ a persona, bevande escluse. Questo è lo standard per un ristorante di questo tipo. Per la formula “all you can eat”, il ristorante tailandese propone una formula a 42€ per adulto e 22€ per bambino, prezzo che comprende anche le bevande (acqua, bibite, vino, birra, caffè, ecc.). Nel ristorante cinese il prezzo arriva a 38 euro per adulto, ma bevande escluse.

Per quanto riguarda le opzioni fast food, l’Orangerie (di fronte allo stadio) serve hamburger tra 3,40 € e 9,50 €. Per quanto riguarda il panino, il suo prezzo oscilla tra i 5 e i 5,80 euro. Durante una visita a maggio abbiamo pagato anche una bottiglietta d’acqua 3,10€ e un giro di gelato industriale classico circa 40€ (6 persone).

I prezzi sono simili a Plopsaland, con l’opzione “all you can eat” che costa circa 40 € nel ristorante dell’hotel. Ci sono altre opzioni, come i grandi classici hamburger e hot dog, per i quali dovrete pagare anche più di 10€ a persona se accompagnati da una bevanda. Il premio va anche a Plopsa Coo, con una bottiglia d’acqua del valore… 5,5€!

Al Domaine des Grottes de Han invece abbiamo trovato prezzi abbastanza ragionevoli e paragonabili a quelli di un classico ristorante al Le Pavillon, compreso un menù per bambini a partire da 15 euro. Ci sono altre opzioni per fare spuntini e ci sono anche aree picnic, come a Bairi Daiza.

Non va meglio fuori dal Belgio. L’esempio migliore arriva da Disneyland Paris, dove un classico hamburger, patatine fritte e bibita costa 16€! Il suo prezzo è di circa 10 euro in più rispetto a Kwik o McDonald’s in Belgio.

