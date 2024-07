Taylor Swift esprime il suo dolore dopo essere stata accoltellata in Inghilterra – Liberation

La star americana ne ha parlato in un messaggio pubblicato su Instagram martedì 30 luglio, il giorno dopo l’attacco che ha ucciso tre bambini durante un’attività dedicata alle sue canzoni.

“L’orrore dell’attacco di ieri a Southport continua a sopraffarmi e sono completamente sotto shock […]. Erano solo dei ragazzini che frequentavano la lezione di danza. Il giorno dopo l’attacco con coltello che ha ucciso tre bambini in una città costiera nell’Inghilterra occidentale lunedì 29 luglio, la star americana Taylor Swift ha espresso il suo dolore e la sua emozione. In un messaggio pubblicato sul sito di social networking Instagram. Questo perché l’aggressione è avvenuta durante un’attività organizzata per bambini attorno alle canzoni dell’icona, attualmente in tournée mondiale. “Non ho assolutamente idea di come esprimere le mie condoglianze a queste famiglie”. ha scritto l’artista 34enne.

Nell’attacco sono rimasti feriti anche otto bambini, cinque dei quali sono in condizioni critiche, oltre a due adulti. La polizia ha arrestato un ragazzo di 17 anni e non considera l’attacco legato al terrorismo. “I bambini stavano partecipando a un evento a tema Taylor Swift in una scuola di danza quando l’aggressore, armato di coltello, è entrato nell’edificio e ha iniziato ad aggredire i bambini all’interno.” Il capo della polizia del Merseyside, Serena Kennedy, ha fornito i dettagli durante una conferenza stampa, descrivendo cosa è successo “Attacco feroce.”

Gli “Swift” si mobilitano finanziariamente

I fan britannici di Taylor Swift hanno lanciato subito una raccolta online che ha già raccolto più di 38.000 sterline (45.000 euro) a metà mattinata di martedì. “Lavoriamo con l’ospedale pediatrico Alder Hey [à Liverpool, à une vingtaine de kilomètres au sud de Southport, ndlr] Per contribuire a raccogliere fondi per le famiglie colpite dalla tragedia di Southport e per finanziare i funerali dei due giovani Swifties che hanno tragicamente perso la vita. maschio Pagina del gruppo Sulla piattaforma JustGiving.

All’origine di questo gruppo si chiama «Swifties per Southport» È stato lanciato in collaborazione con l’ente di beneficenza dell’ospedale pediatrico dove è stata trasferita la ferita, la stessa Christina Jones “veloce” – Il soprannome dato ai fan del cantante. “L’idea che questi genitori stiano attraversando l’inferno in questo momento e l’idea che siano sotto pressione finanziaria a causa di ciò ci spezza il cuore.” Lo ha spiegato alla BBC. “Non c’è modo di migliorare le cose, ma liberarci di un po’ di stress è stata sicuramente una priorità per noi. lei ha aggiunto.