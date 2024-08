Sventato un attacco a Taylor Swift: ora sappiamo di più sulle intenzioni del sospettato

Pochi giorni fa a Vienna è stato sventato un attentato contro i concerti di Taylor Swift nella capitale austriaca. Oggi abbiamo appreso che il sospettato non aveva i mezzi per attaccare.

L’avvocato del giovane arrestato per aver pianificato un attentato terroristico durante un concerto di Taylor Swift a Vienna ha denunciato le accuse “sproporzionate” contro il suo cliente. Tomanek ha descritto quest’ultimo all’agenzia di stampa austriaca APA come uno “spaccone online”.

Da parte sua, l’avvocato ha confermato che il suo cliente non disponeva dei mezzi necessari per compiere l’aggressione. Ha accusato le autorità di esagerare la situazione per ottenere maggiori poteri di sorveglianza.

Secondo Mai Tumanek, il giovane aveva già giurato fedeltà all’Isis online, ma poi aveva cancellato il suo post. “Lo ha fatto perché pensava che fosse bello.”L’avvocato ha spiegato. Ha detto che i presunti piani di attacco erano solo finzione.

I concerti di Taylor Swift a Vienna sono stati finalmente cancellati. Tuttavia, il cantante si esibirà a Londra questo mese.