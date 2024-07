Stefan è frustrato dal suo dialogo stonato con Luminus riguardo alla sua centrale elettrica: “Riceverò un’auto ma non potrò ricaricarla”

Stephane (uno pseudonimo per garantire l’anonimato), 36 anni, commerciante di Saint-Georges-sur-Moses, si è fatto installare a casa una stazione elettrica per ricaricare la sua auto ibrida. Ma durante i test, la sua stazione non è riuscita a ricaricare l’auto elettrica da lui ordinata. Tuttavia, Stefan ha scelto una stazione con una potenza adatta alla sua richiesta. Per diversi mesi ha lottato con il servizio di mobilità elettrica Luminus per risolvere questo problema tecnico: “Spingiamo le persone a guidare l’elettrico e alla fine non sappiamo nemmeno come ricaricare adeguatamente la nostra auto”.gemendo tramite il pulsante arancione ci avvisano.

Il test ha rivelato un problema tecnico con la sua stazione “intelligente”.

Sebbene Stefan abbia guidato un’auto ibrida negli ultimi anni, ha preso alcune precauzioni con l’obiettivo di passare un giorno a un’auto completamente elettrica: ha chiesto a RESA, l’operatore delle reti di distribuzione del gas e dell’elettricità, di installare la massima potenza elettrica in casa sua. Conferma che per questo sono stati pagati circa 3.000 euro. Nell’aprile 2022, quando ha ordinato una periferica da Luminus, ha scelto lo “Smart Pack”, la soluzione più costosa, a 1.350 euro.