Sta consultando un’afta e una parte della sua lingua deve essere rimossa!

Dr. Gerald Kirzik (Direttore medico di Doctissimo)







Un uomo britannico di 66 anni ha scoperto un cancro orale dopo una visita per una lesione minore che non era scomparsa. Il sostegno che lo ha salvato. Da allora, ha condotto attivamente una campagna per una maggiore consapevolezza su questo tipo di cancro.

Preoccupato per una ferita che non guariva, Chris Byrne, un uomo britannico di 66 anni, non si aspettava un trattamento shock quando andò dal suo dentista. Ma la sua buona decisione lo ha senza dubbio salvato.

La lingua è stata rimossa urgentemente e ricostruita con pelle

Secondo quanto riportato dai media inglesi L«Attraversal’uomo di Bewdley, nel Regno Unito, ha avuto un’afte che è durata diverse settimane. ““Ricordo che mia moglie mi disse che avrei dovuto far controllare l’ulcera, così andai dal mio dentista che mi indirizzò al team di specialisti dell’ospedale locale.”Lo ha confidato alla stampa.

Ma quello che scoprì dopo era un disturbo grave: secondo gli esami non si trattava di un’afte ma di un cancro aggressivo della bocca. Per contrastare questo problema, Chris è stato sottoposto rapidamente a un intervento chirurgico di 10 ore per rimuovere parte della sua lingua e un’intera serie di linfonodi. Successivamente i medici hanno ricostruito la sua lingua utilizzando la pelle dell’avambraccio.

Orgoglioso del suo coraggio che alla fine lo ha salvato

Una volta curata la ferita, Chris Byrne non ha avuto bisogno della radioterapia postoperatoria perché il cancro è stato individuato precocemente. Ma lungi dall’essere scioccato, l’uomo, che oggi è in remissione da 6 anni, intende utilizzare la sua esperienza per incoraggiare tutti a chiedere consiglio in caso di disturbo orale.

“Sono così grato di non aver ignorato questa ferita e di averla fatta controllare. Parlo bene e le mie cicatrici sul collo sono appena visibili. Ora mi rendo conto di quanto sia importante conoscere il tuo corpo e cercare aiuto se noti qualcosa di anormale per te .” Partecipa ai media. Ecco perché l’uomo lancia una campagna per spiegare i sintomi… direttamente sui tubetti di dentifricio!

Consultare in caso di segnali insoliti, anche banali.

Pertanto, il National Cancer Institute ci ricorda che è importante monitorare regolarmente la bocca, perché le lesioni causate dal cancro orale non sono facili da individuare da soli. Per il dottor Gerald Kirzik, medico d’urgenza e direttore medico di Doctissimo, alcuni segnali dovrebbero indurre a consultare abbastanza rapidamente, perché potrebbero indicare un cancro orale:

Macchie bianche e/o rosse sulle labbra, sulla lingua o nella bocca.

Crescite sul labbro o in bocca.

Ulcere alla bocca che non guariscono dopo due settimane;

Ispessimento della mucosa della bocca (guancia), che rende scomodo indossare la protesi.

Dolore o difficoltà a masticare, deglutire o esprimere.

Linfonodi ingrossati nel collo o nelle ghiandole salivari.

Sanguinamento persistente e intorpidimento della lingua o delle labbra.

Cambiamenti di voce.

Alcuni segni atipici e rari possono comparire anche durante il cancro orale:

I denti localmente mobili (2-3 denti) sono un segno di cancro avanzato;

Perdita improvvisa e persistente dell’appetito, con calo di peso improvviso e inspiegabile.

Infine, le persone a rischio (fumo, alcol, immunosoppressione) dovrebbero essere particolarmente vigili e consultare regolarmente un igienista orale e al minimo sospetto o una lesione che non guarisce.