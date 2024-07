Sorteggio venerdì 19 luglio 2024

Credito immagine: shutterstock

Sono passate settimane dall’inizio di luglio e al momento non c’è nessun vincitore dell’Euromillions, con il montepremi pari a 17 milioni di euro, prima di superare i 20 milioni di euro e poi i 30 milioni di euro martedì scorso, con molte persone che si registrano nella speranza di vincere il grande premio. vincita. Tuttavia, nessuno riusciva a trovare la combinazione vincente, e questo giocatore non era lontano dal trovarla infatti, aveva i cinque numeri corretti e una stella, quindi gli mancava un numero per vincere quella somma astronomica di oltre 490.000 € che aveva in tasca. poiché l’estrazione non è stata vinta Precedente, venerdì 19 luglio 2024 Oggi c’è un nuovo jackpot Euromillions, puoi vincere niente di meno. 53 milioni di euro.

Le regole di questo gioco sono semplici. È necessario prima acquistare una rete per completarla. Lo puoi trovare in tabaccheria. Se non vuoi viaggiare da casa, puoi contattare il sito Française des jeux e compilare una griglia online. Ogni biglietto costa 2,50 euro. In questa griglia, devi segnare un totale di sette numeri. Fai attenzione, non puoi superare un certo numero. I primi cinque possono arrivare addirittura a cinquanta. Le stelle complementari vanno da una a dodici. Così il gioco è fatto Una possibilità su 139 milioni di vincere. Inoltre, partecipando a Euromillions, giochi automaticamente al gioco My Million. Quest’ultimo offre al giocatore in Francia un milione di euro. Per scoprire se hai vinto questo gioco, devi controllare l’icona My Million nella parte superiore della griglia. Dopo aver convalidato la tua rete, tutto ciò che devi fare è attendere pazientemente i risultati delle estrazioni My Million ed Euromillions.

Estrazione il 19 luglio 2024

Ora ti starai chiedendo dove puoi trovare i risultati dell’Euromillions. Viene trasmesso su TF1 nella seconda parte della serata. Ma se vuoi sapere se hai già vinto, ti consigliamo di consultare il nostro sito. Infatti, su Melty, riveliamo i risultati della lotteria Euromillions e My Million subito dopo la fine dell’estrazione, vale a dire. Verso le 21:15. Se vuoi sapere se sei diventato milionario oggi, è il momento di tirare fuori la griglia e la penna per controllare la tua collezione. Chi vincerà il jackpot da 53 milioni di euro venerdì 19 luglio 2024? Il montepremi continuerà ad aumentare la prossima settimana? Per scoprirlo, dai un’occhiata ai risultati vincenti di oggi qui sotto:

15-22-35-44-48 stelle 6-7

Due milioni di risultati il ​​19/07/2024: FB 529 4041

Speriamo che la fortuna sia dalla tua parte oggi. Non dimenticare di riscuotere le tue vincite entro i prossimi 60 giorni in modo che non vengano rimesse in gioco per un’altra estrazione. Per chi volesse giocare ancora, martedì prossimo ci sarà una nuova estrazione, con il montepremi eventualmente incrementato. Saremo qui per svelarvi i risultati.