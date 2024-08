Gli archeologi in Russia hanno fatto una scoperta straordinaria che fornisce una visione unica della vita e della cultura della regione durante il Medioevo. Il cimitero di Gnezdilovo, situato a Suzdal, a nord-est di Mosca, ha rivelato due tombe contenenti gli scheletri di uomini sepolti con asce da battaglia e equipaggiamento equestre. I corredi rinvenuti fanno pensare che i defunti potessero essere esattori delle tasse, sottolineandone l’importanza militare e sociale.

Tombe di Gnezdilovo, Russia

Dal 2020, gli archeologi stanno esplorando l’area Sito di GnezdilovoSi tratta di un cimitero medievale con una superficie di circa tre ettari. Scoperto nel 1851, questo sito ha già prodotto una ricchezza di manufatti di valore, tra cui gioielli prestigiosi, monete e armi. IL Scavi Gli ultimi cimiteri questa volta hanno permesso l’esame di una cinquantina di sepolture intatte, incl Due in particolare hanno attirato l’attenzione dei ricercatori.

La prima tomba, conosciuta come Tomba n. 59, contiene lo scheletro di un uomo di età compresa tra i 35 ei 40 anni. Quest’ultimo era accompagnato da importanti manufatti come una fibbia per cintura in bronzo a forma di lira, un coltello, un vaso di ceramica rotto e un’ascia da battaglia in metallo. Quest’arma, con un piccolo martello all’estremità e una tacca semicircolare alla base, era un tipo comune nei secoli XI e XII.

Nella tomba vicina, gli archeologi hanno scoperto i resti di un uomo di 25-30 anni. La sua sepoltura, che presenta una struttura funeraria in legno assemblata senza l’uso di chiodi di ferro, contiene anche manufatti impressionanti: un piolo a forma di lira, un lucchetto, un coltello con resti di un fodero e attrezzature equestri, comprese staffe e una fibbia. sella. La presenza di pesi diversi in questa sepoltura potrebbe indicare il loro utilizzo per pesare le monete raccolte come tasse.

Il significato storico e culturale di questa scoperta

Le scoperte fatte al cimitero di Gnezdilovo non si limitano al ritrovamento di manufatti militari. Fornisce inoltre una nuova prospettiva sulla struttura sociale ed economica della Russia medievale. È probabile che i due uomini sepolti con questi manufatti provenissero da Sete sociale.

In particolare gli strumenti e le armi rinvenuti indicano che potrebbe essere stato così Figure militari. La presenza di pesi diversi nelle due sepolture potrebbe indicare anche il loro utilizzo per pesare le monete raccolte. Secondo gli archeologi, questi due uomini potrebbero aver esercitato funzioni finanziarie come Riscossione delle imposte. Ciò evidenzia il ruolo centrale che i guerrieri svolgevano nella società medievale, non solo come protettori, ma anche come amministratori e raccoglitori di risorse.

Infine, questi reperti testimoniano anche la formazione e lo sviluppo della cultura militare nella Russia nordorientale. La presenza di equipaggiamenti equestri e asce da battaglia indica già A Il livello di sviluppo nell’arte della guerra in quel momento. Inoltre, la somiglianza dei manufatti scoperti con quelli rinvenuti in altre regioni, come il Volga Bulgaria, indica la presenza Reti di scambio culturale e tecnologico Tra diverse regioni geografiche, il che rafforza l’idea che la Russia medievale fosse un crocevia di civiltà.