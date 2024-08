Samsung espande la funzione Search Circle per includere la serie Galaxy A e la serie Galaxy Tab S9 FE – Samsung Saudi Arabia Newsroom

Grazie alla collaborazione tra Samsung e Google, Circle to Search offre un’esperienza di ricerca fluida a un numero maggiore di utenti Galaxy

Samsung Electronics Co., Ltd Oggi ha annunciato che Circle to Search con Google è ora disponibile per la scelta Dispositivi della serie Galaxy A[1]che ha contribuito a migliorare la disponibilità dell’intelligenza artificiale Galaxy per un numero maggiore di dispositivi nell’ecosistema Galaxy. Questo miglioramento evidenzia l’impegno di Samsung e Google nel portare il meglio della tecnologia mobile al maggior numero possibile di utenti. Sul sito sarà disponibile anche l’innovativa esperienza di ricerca di Circle to Search Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+Gli ampi display e la Galaxy S Pen aggiungono una nuova dimensione alla scoperta.

Circle to Search è diventato rapidamente uno dei preferiti tra i fan Galaxy sin dal lancio della linea Galaxy S24, offrendo un’esperienza di scoperta trasformativa che va oltre i tradizionali metodi di ricerca. Man mano che si espande su altri dispositivi Galaxy, inclusi gli ultimi Galaxy Z Flip6 e Z Fold6, Circle to Search ha continuato ad evolversi per migliorare l’usabilità e la facilità d’uso, inclusa l’aggiunta della traduzione dell’intera pagina, l’aiuto per i compiti e la scansione di codici a barre e QR. Capacità.

Search Circle è un nuovo modo di effettuare ricerche utilizzando un semplice gesto, senza cambiare app. Quando il cerchio di ricerca è abilitato, gli utenti possono semplicemente cerchiare, evidenziare o toccare un punto qualsiasi dello schermo per selezionare il testo, l’immagine o il video che desiderano cercare.[2] Questa funzionalità, il risultato di un’ampia collaborazione con Google, incarna l’impegno di lunga data dell’azienda nei confronti dell’apertura e della collaborazione. Con risultati basati sull’intelligenza artificiale che forniscono informazioni dettagliate e contesto, Circle to Search porta l’esperienza di ricerca a un nuovo livello di facilità ed entusiasmo.

Per ulteriori informazioni sulla serie Galaxy A e sulla serie Galaxy Tab S9 FE, visita: https://www.samsung.com/global/galaxy/

[1] Disponibile da agosto 2024 sui seguenti modelli: Galaxy A54 e A35.

[2] I risultati possono variare a seconda delle corrispondenze visive. Richiede una connessione Internet. Gli utenti potrebbero dover aggiornare Android alla versione più recente. La funzionalità del prodotto può dipendere dalle impostazioni dell’applicazione e del dispositivo. Alcune funzionalità potrebbero non essere compatibili con alcune applicazioni. La disponibilità di questo servizio dipende dal paese e dalla lingua. L’accuratezza dei risultati non è garantita.