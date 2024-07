Red Devils: come può Divock Origi aiutare Romelu Lukaku con il suo futuro?

Come ha fatto Romelu Lukaku a trasformarsi in un fantasma durante Euro 2024?

Attualmente chi riesce a indovinare dove giocherà l’attaccante la prossima stagione è molto intelligente. Come annunciato la scorsa settimana, il Milan sarà in lizza, secondo la Gazzetta dello Sport. Dal canto suo, il Napoli sarebbe vicino alla chiusura del dossier, secondo quanto riferisce La Repubblica. Ma prima bisognerà aspettare e vedere il futuro di Osimhen prima di considerare il caso del giocatore cresciuto nella RSCA.

L’ex nazionale inglese interviene in aiuto di Romelu Lukaku: “Non potrei mai accettarlo”

Se la trattativa andasse avanti, il giocatore dovrà scegliere tra la Champions League (Milan) o un allenatore che conosce bene come Antonio Conte (Napoli). In effetti, il giocatore è ancora un giocatore del Chelsea. Ma fino a che punto? Tutto indica che dovrebbe lasciare definitivamente Londra quest’estate. Se ancora non è così, il problema è chiaramente finanziario.

Dopo le vessazioni agli Europei con i Red Devils, Romelu Lukaku ha ricevuto una telefonata a sorpresa sul suo futuro

Due giorni fa, La Gazzetta dello Sport È stato annunciato che il Milan vuole utilizzare Divock Origi per poter completare il trasferimento. L’attaccante viene da un periodo di prestito fallito con il Nottingham Forest. I Blues chiaramente non sono interessati all’ex eroe di Anfield. D’altro canto, la sua partenza potrebbe liberare denaro. Divock Origi, in scadenza di contratto due anni fa, vale 10 milioni di euro. Soprattutto, al Milan guadagna 5,24 milioni di euro a stagione. Tutti questi soldi potrebbero essere riutilizzati per portare Lukaku al Milan.

Lo stipendio è un problema eterno

L’anno scorso Romelu Lukaku avrebbe guadagnato 7,5 milioni netti alla Roma. Stipendio più alto di Rafael Leao, prolungato l’estate scorsa, e che guadagna 7 milioni a stagione. Lasciare definitivamente il Chelsea è complicato perché in Inghilterra ha un contratto di cemento armato: 12 milioni di sterline a stagione e un contratto fino al 2026.

Lukaku rischia di giocare l’ultima partita, De Bruyne rinvia la decisione sul suo futuro ai Devils: “Deciderò a fine estate”.

Se vuole restare nello stivale, Lukaku dovrà rinunciare a parte del suo ingaggio. “I rossoneri non vogliono superare la cifra massima di 6,5 milioni di euro a stagione. “Il Chelsea non è aperto al prestito in questo momento.”scrive il Daily Rose.

Todd Buhle Può anche sperare in una guerra di offerte tra Napoli e Milan per assicurarsi i servizi del 31enne attaccante. Anche dal lato del Milan riteniamo che il prezzo di trasferimento sia molto alto. Il club sa che il tempo non è dalla parte del Chelsea. “Siamo convinti che con il passare delle settimane le richieste degli azzurri saranno sempre meno. “Forse anche un prestito con impegno di riacquisto.”Secondo le stime della Gazzetta dello Sport.

In un mondo ideale, i boss londinesi avrebbero sperato di ottenere 40 milioni di euro per il grande rum. Una cifra che potrebbe scendere a 25 milioni, secondo le informazioni di diversi media italiani. L’assenza del Red Devil dagli Europei, la sua stagione inconsistente alla Roma così come la sua situazione contrattuale, faranno sicuramente pendere l’ago della bilancia quando arriverà il momento di fare i conti.