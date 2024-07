Ragni: un italiano è morto dopo essere stato morso, quindi quali sono i rischi?

Vedi le mie notizie

In Italia, la televisione opinione Caso clinico di Franco Aiello, 52 anni. Mentre faceva il giardinaggio, quest’ultimo è stato morso Ragno violinista (Perché c’è una macchia sul corpo che ricorda uno strumento musicale). Poi si rese conto che la sua caviglia era diventata rossa. Pochi giorni dopo è stato ricoverato all’ospedale Cervelo. Poi la situazione è peggiorata. Il paziente morì una settimana dopo.

Come spiegano i media italiani, il ragno violinista, noto anche come Loxosceles rufescens, è molto piccolo, la sua lunghezza del corpo non supera i 9 mm e le sue zampe possono raggiungere al massimo i 4-5 cm. È gentile Molto pauroso e poco aggressivoChi preferisce scappare quando possibile. I morsi sono più probabili se entrano nelle scarpe o nei vestiti e vengono schiacciati accidentalmente. »

Ragno violinista, quali sono i rischi?

Questo tipo di ragno preferisce le zone calde. Quindi, si trova in tutto il bacino del Mediterraneo. “All’inizio gli esseri umani non si accorgono della puntura. Poi entro otto ore possono comparire gonfiore, arrossamento e dolore”, spiega il Dipartimento di conservazione ambientale del Missouri, negli Stati Uniti.

Sebbene la morte per morso di un ragno marrone recluso (un altro nome per il ragno violino) sia molto improbabile, la pelle nel sito del morso può ulcerarsi dopo diversi giorni, formando una ferita profonda e aperta che guarisce lentamente ed è suscettibile alle infezioni. Dipartimento di conservazione ambientale del Missouri



IL Persone fragili (immunocompromessi, allergici, ecc.) Pertanto dobbiamo essere particolarmente vigili.

In generale, i ragni sono pericolosi?

Questo triste incidente ci ricorda perché i ragni hanno una pessima reputazione. Alcuni soffrono addirittura di aracnofobia (la paura dei ragni). Ma in realtà in Francia i ragni sono generalmente innocui. Solo poche specie al mondo hanno zanne abbastanza lunghe da perforare la pelle umana e un veleno abbastanza forte da uccidere.

Un morso di ragno di solito assomiglia a qualsiasi altro morso di insetto: Una protuberanza rossa, infiammata, pruriginosa o talvolta dolorosa sulla pelle. Può passare inosservato.

Nonostante tutto, questo caso italiano ci ricorda che dobbiamo farlo Stai attento, soprattutto se soffri di allergie. Se la reazione locale continua a peggiorare per più di 24 ore (arrossamento diffuso, aumento del dolore, necrosi, febbre, affaticamento, ecc.), consultare un medico.

