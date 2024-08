Questo famoso leaker conta su una grande rivoluzione con il “ritorno” del memo

Secondo il leaker Yogesh Brar, Samsung potrebbe apportare profonde modifiche al prossimo Galaxy S25: il nome Ultra verrà sostituito con Note, mentre l’S25 Plus si chiamerà S25 Pro. Tutto questo deve essere trattato con cautela in questo momento.

Fonte: Universo del ghiaccio

La settimana del 12 agosto è stata piena di pensieri vertiginosi sulla prossima serie di telefoni Samsung di fascia alta, il popolare Galaxy S25. Dopo i primi leak di Ice Universe, che ci hanno regalato le prime immagini in alta qualità del presunto S25 Ultra, è il turno Trapelato Yogesh Brar, noto per la sua credibilità, aggiunge i suoi due centesimi.

Addio Ultra, (di nuovo) Ciao Note?

Sorprendentemente, Yogesh Brar suggerisce che Samsung dovrebbe abbandonare il nome Ultra… per far rivivere il nome Note dalle sue ceneri.

Google aveva un nome strano per Fold ma non è l’unica azienda Ho sentito che Samsung potrebbe fare lo stesso Ultra può essere chiamato Note e Plus può essere chiamato Pro Cosa sembra migliore?

Galaxy S25 Ultra o Galaxy S25 Note? – Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 16 agosto 2024 Questo contenuto è stato bloccato perché non hai accettato i cookie e altri dispositivi di tracciamento. Questo contenuto è fornito da Twitter.

Quindi, il Galaxy S25 Ultra si chiamerà effettivamente Galaxy S25 Note, in ricordo di un tempo passato. La gamma Note è effettivamente scomparsa con il Galaxy Note 20 nel 2020, dal momento che Samsung non ha mai commercializzato il Galaxy Note 21 quando previsto… nel 2021.

Si consiglia tuttavia cautela riguardo alla veridicità di questa voce. In Samsung, come altri produttori, “Ultra” si riferisce solitamente all’ultima versione del telefono Galaxy S. In effetti, ci si potrebbe chiedere perché il gruppo sta apportando questo cambiamento: qual è la logica, qual è lo scopo?

Ipotesi Galaxy S25 Pro

Inoltre, Yogesh Brar avanza l’ipotesi che anche il Galaxy S25 Plus potrebbe cambiare nome optando per il suffisso Pro. Come Apple e il suo nome Pro, il Galaxy S25 Pro può segmentare meglio il catalogo del produttore, ad esempio con funzioni esclusive che il classico Galaxy S25 non ha.

Questa idea ha senso. Oggi il Galaxy S25 Plus non offre alcuna caratteristica di punta aggiuntiva – a parte dimensioni maggiori e una batteria più generosa – rispetto al suo fratello minore. Questo potrebbe essere il modo in cui Samsung si distingue meglio, offrendo un’esperienza più premium sul Pro. Perché no, dopo tutto.

È chiaro che queste indiscrezioni sono solo allo stadio di rumor e sembra difficile crederci al 100% nel momento in cui scriviamo. Senza dubbio, i prossimi mesi ci porteranno nuove indiscrezioni che potranno o meno legittimare le dichiarazioni di Yogesh Brar.