Questo è il momento in cui Apple potrebbe presentare il nuovo iPhone 16s

Se stavate aspettando con impazienza il nuovo iPhone 16s, l’attesa non dovrà più essere lunga. Tra poco meno di un mese, Tim Cook e altri dovrebbero svelare nuovi smartphone.

Arriveremo a metà agosto, e tra circa un mese gli occhi di tutti saranno incollati su Cupertino per scoprire la nuova versione di iPhone. Il lancio di iPhone 16 e iPhone 16 Pro non è previsto prima della fine di settembre. Ma prima, Apple deve organizzare il suo tradizionale keynote. La parola principale la cui storia sembra emergere gradualmente.

Sappiamo infatti che ad Apple piace programmare i suoi keynote di settembre il secondo martedì del mese (solo il 2022 ha fatto un’eccezione con il primo mercoledì del mese). L’annuncio di questo keynote arriva solitamente con due settimane di anticipo. Quindi, se ci basiamo su questi due indicatori, il keynote di settembre dovrebbe svolgersi martedì prossimo, 10 settembre. Il keynote sarà quindi annunciato il 27 agosto.

Non è prevista una grande rivoluzione nella gamma iPhone quest’anno. Dovremmo infatti trovare due modelli di iPhone 16, accompagnati da due iPhone 16 Pro. Si prevede che questi quattro dispositivi riceveranno piccoli miglioramenti, come un chip intelligente Apple migliorato.

_

Segui il Belgio su iPhone Facebook, YouTube et al Instagram Per non perdere nessuna delle buone notizie, dei test e delle offerte.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.