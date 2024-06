Questi sono i segni sugli abiti della principessa durante Trooping the Colour che potresti non aver notato: più vicino

Kate Middleton lo fa Un ritorno trionfale Sarà al centro della scena il 15 giugno 2024. La Principessa del Galles fa la sua prima apparizione dopo sei mesi durante una serata di gala

Forze del colore. Questo evento è organizzato da Buckingham Palace per celebrare ufficialmente il compleanno del monarca, il re Carlo III d’Inghilterra.

La principessa Kate Middleton ha scaldato i cuori degli inglesi durante la sua apparizione sul balcone di Buckingham Palace. “Anche se l’apparizione trionfante della Principessa del Galles non è un segno di un pieno ritorno ai doveri reali, certamente lo è stato Alzare il morale del pubblico“, possiamo leggere in colonne donna21 giugno 2024.

Kate Middleton: Il suo sguardo è un occhiolino di gratitudine verso gli inglesi

Megan Watkins, stilista e capo dipartimento Silkfriedosservatore

Tre messaggi nascosti Vestita come la principessa del Galles. Kate Middleton ha indossato un abito monocromatico di Jenny Packham, scarpe Jimmy Choo, un cappello Philip Treacy e una borsa Mulberry il 15 giugno. Solo pezzi di fascia alta dei marchi britannici preferiti

La moglie del principe William.

La scelta di questo outfit eleganteForse la principessa stava esprimendo la sua gratitudine al pubblico“, stimò lo specialista.”Ha così dimostrato il suo amore eterno per i marchi britannici, qualcosa che ha sempre sostenuto e che può essere considerato tale Un segno del sostegno del suo Paese In questo momento difficileHa aggiunto Megan Watkins.

Il look in bianco e nero di Kate Middleton: tra solidarietà familiare e messaggio di speranza

Kate Middleton, 42 anni, ha scelto un abito blu navy bianco e nero per sua figlia, la principessa Charlotte. La giovane principessa ha accessoriato il suo vestito con scarpe Mary Jane bianche. Secondo Megan Watkins questa somiglianza nel loro abbigliamento potrebbe essere un modo per mettersi in mostra”forte Sensazione di solitudine e solidarietà familiareForse indica il sostegno costante della sua famiglia“.

Anche la moglie del principe William ha voluto mandare un messaggio di speranza con la sua scelta di outfit bianco e nero. “Sebbene i suoi vestiti avessero tocchi di nero, erano principalmente bianchi, che era il colore tradizionale Un simbolo di speranzadi purezza e rinascita, e forse suggerisce tempi migliori a venire“.