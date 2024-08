Questa professione carente, accessibile senza laurea, permette di guadagnare fino a 2.900 euro al mese

Il loro lavoro come tecnici dell’accesso su fune è difficile, ma le persone che lo svolgono possono essere assunte senza nemmeno possedere una laurea. Questi professionisti sono molto richiesti in alcuni settori e ricevono salari interessanti.

Edilizia, alberghi, ristorazione, servizi alla persona e sicurezza sono i settori che più necessitano di tecnici e specialisti dei lavori in quota su fune. Quando ne trovano uno, possono dargli un ottimo stipendio. ALo spiega il direttore generale della società di caccia alle teste Headhunting Factory, Godefroy Jordaens Se non è difficile trovare lavoro senza presentare un certificato, “è più difficile, invece, trovare un lavoro che non richieda titoli di studio e offra subito una remunerazione allettante”.

Questi professionisti specializzati nei lavori in quota ottengono la loro qualifica presso aziende (Ouest Accro, Altipol, SPIE, ecc.) che dispongono di propri centri di formazione interni. Dovresti anche sapere che tra il 2019 e il 2023 le aziende che forniscono servizi a questa categoria di professionisti sono aumentate del 30%.

Lo stipendio in queste professioni molto richieste, anche senza laurea, può arrivare a 2.900 euro al mese?

Secondo il direttore generale di questa azienda specializzata nell’assunzione di profili nascosti, senza salario minimo, “in media, i tecnici dei lavori su fune ricevono uno stipendio annuo compreso tra 26.000 e 35.000 euro, a seconda della loro esperienza qualifiche.” Godefroy spiega Jordan dice: “A causa della difficoltà della professione, ci sono pochi tecnici di accesso su fune sul mercato. È un atteggiamento di inferiorità”.

Finalmente,Un professionista delle vendite, un professionista delle vendite, può anche guadagnare uno stipendio molto alto e può esercitare la professione senza alcun obbligo di diploma, perché le aziende hanno una forte richiesta di vendere i loro prodotti.

Tieni presente che esiste un’altra professione molto richiesta. Sta per farlo Anche il disegnatore edile, profilo meno qualificato, può trovare sbocchi lavorativi con uno stipendio fino a 5.300 euro netti al mese. Tuttavia, per ottenere questo stipendio, devi andare in Svizzera dove questa professione è molto richiesta.

«In Svizzera sono soprattutto le aziende “tuttofare” a reclutare questo profilo, soprattutto quelle con un organico compreso tra 20 e 50 persone.» In Francia, invece, un pittore guadagna uno stipendio medio annuo compreso tra 21.000 euro, pari al salario minimo, e 23.000 euro totali a metà della sua carriera.