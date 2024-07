Putin minaccia gli Stati Uniti di riprendere la produzione di armi nucleari: lo sviluppo è nella fase finale

Il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato domenica di riprendere la produzione di armi nucleari a raggio intermedio se gli Stati Uniti confermassero l’intenzione di schierare missili in Germania o altrove in Europa.

“Se gli Stati Uniti attueranno tali piani, ci considereremo liberi dalla moratoria unilaterale precedentemente adottata sullo spiegamento di capacità offensive a medio e corto raggio.“, ha dichiarato Putin durante un discorso in occasione della parata navale a San Pietroburgo. Secondo lui, “Lo sviluppo di alcuni di questi sistemi è nelle fasi finali” In Russia. “Adotteremo misure di ritorsione per la loro pubblicazione, tenendo conto delle azioni degli Stati Uniti e dei loro satelliti in Europa e in altre regioni del mondo.“, ha avvertito il presidente russo.

Il tempo di volo di questi missili sarà di circa 10 minuti

Questo tipo di arma, con una gittata compresa tra 500 e 5.500 chilometri, è stata oggetto di un trattato sul controllo degli armamenti tra Washington e Mosca, il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF), firmato durante l’era sovietica. La Russia e gli Stati Uniti si sono ritirati da questo trattato nel 2019 e si sono accusati a vicenda di non rispettarne le disposizioni. Ma Mosca ha annunciato che non riprenderà la produzione di questo tipo di missili finché gli Stati Uniti non lo dispiegheranno all’estero. Ma Washington e Berlino hanno annunciato la loro intenzione a luglio.Iniziare implementazioni occasionali di capacità di fuoco a lungo raggio“In Germania nel 2026, citando i missili SM-6, i missili Tomahawk e le armi ipersoniche in fase di sviluppo.