Puoi accedere al software di chat più avanzato gratuitamente da un’unica pagina e in completa sicurezza

Con DuckDuckGo AI Chat, qualsiasi utente di Internet può trarre vantaggio da alcuni dei modelli linguistici più avanzati di oggi come GPT-3.5 Turbo di OpenAI, Claude 3 Haiku di Anthropic, Llama 3 70B di Meta e Mixtral 8x7B del francese Mistral AI. È possibile accedere allo strumento dall’indirizzo anatra.ai. Gli utenti possono passare facilmente da un modello all’altro.

L’importanza di questo servizio risiede nel suo approccio che punta alla riservatezza, poiché qui le conversazioni sono garantite anonime e non tracciabili (il proprietà intellettualeproprietà intellettuale degli utenti vengono effettivamente sostituiti dagli utenti DuckDuckGo). per te IndaginiIndagini Pertanto, non verranno utilizzati per addestrare questi modelli.

Tutela della vita privata

Questo servizio è di particolare importanza in un momento in cui le preoccupazioni sulla privacy online sono in aumento, sia tra i privati ​​che tra i professionisti. DuckDuckGo si impegna da tempo per fornire soluzioni che rispettino la privacy, rimuovendo eventuali metadati che potrebbero essere ingeriti da terze parti prima che ogni richiesta venga inviata.

Intelligenza Artificiale: Scopri 10 alternative a ChatGPT

Questa funzione è gratuita, ma entro un certo limite di richieste giornaliere (non specificato). DuckDuckGo, infatti, non ha escluso di offrire una modalità a pagamento per chi volesse usufruire del servizio illimitato.