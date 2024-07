Problema di allergia? Questo purificatore d’aria in vendita è una soluzione miracolosa ma è anche efficace contro polvere e virus!

Purifica efficacemente ambienti fino a 44 metri quadrati: Con un potente flusso d’aria di 170 metri cubi all’ora (CADR), questo purificatore purifica l’aria in pochi minuti, rimuovendo particelle come PM2,5, polline, polvere, virus e altri inquinanti;

Efficienza energetica: È il purificatore d’aria più efficiente sul mercato, progettato per ridurre il consumo energetico senza sacrificare la qualità della purificazione dell’aria;

Connettiti all’app Philips Air+: Utilizza l’app per controllare da remoto il dispositivo, regolare la velocità e monitorare lo stato del filtro;

Funzionamento estremamente silenzioso: In modalità sospensione funziona a soli 19 dB, ovvero più silenzioso di un sussurro. Inoltre il display digitale riduce la propria luminosità per non disturbare il sonno;