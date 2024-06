Potere d’acquisto, crescita, inflazione… Qual è lo stato del Belgio? Le sorprendenti risposte dell’assessore all’ufficio programmazione

Per rispondere a questa domanda, il potere d’acquisto è un buon indicatore. La situazione è migliore rispetto a quattro anni fa, quando iniziò il governo De Croo, rispetto ai nostri vicini? “In generale, quando parliamo di evoluzione del potere d’acquisto, cerchiamo di posizionarci di fronte alla crisi Covid, e quindi al 2019. Perché sono queste due crisi, quella Covid e quella inflazionistica, che hanno realmente influito sul potere d’acquisto. E quello che vediamo è che in media, dal 2019 ad oggi, il potere d’acquisto è aumentato del 5%.Al-Dhaif aggiunge: “Così, il calo del 2% nel 2022 è stato compensato e addirittura superato”.

Tuttavia, Beaudoin-Rigaud spiega che questo è nella media, “e nasconde realtà completamente diverse”, dice. “Perché è chiaro che la sensibilità di una famiglia verso l’altra varia. Per la famiglia più ricca, la quota di ciò che viene aumentato, cioè energia e cibo, nel budget mensile, non è elevata. Pertanto, non ne sono stati molto colpiti. D’altro canto hanno sfruttato appieno l’indicizzazione automatica degli stipendi. Quindi erano relativamente ben protetti“Mette le cose in prospettiva.

In altre parole, è la classe media ad essere colpita dal calo del potere d’acquisto. “Le famiglie più deboli e modeste, invece, avevano misure particolari, come la tariffa sociale. E tra i due, quando non si rientra in queste categorie, il feeling è anzi più forteAnche se “hanno perso per un po’, sono stati riassorbiti”, dice.

Quello che stiamo vedendo è che durante la crisi ha retto meglio.

E la crescita? L’economia belga sta andando peggio o meglio di quella dei paesi intorno a noi? Anche qui Baudouin Rigot sembra un po’ rassicurato: “Meglio, o anche molto meglio. Quello che stiamo vedendo è che durante la crisi ha retto meglio. Si è ripreso meglio durante le crisi. Da diversi anni, in media, assistiamo a un tasso di crescita più elevato rispetto all’Europa“, rivela l’esperto.