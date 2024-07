Petit-suisse o Skyr: cosa fa meglio alla salute (e alla linea)?

Da un lato c’è la tradizione 0% di grassi, Petit Swiss : Si tratta di un formaggio bianco cremoso a base di latte vaccino, che viene avvolto classicamente in una striscia di carta e può essere gustato al naturale, con un po’ di zucchero o un cucchiaino di marmellata.

D’altra parte c’è Protezione della natura : Questo tipo di latticino islandese è preparato con gli stessi ingredienti dello yogurt naturale e della ricotta. Quando arriva in Francia negli anni 2010-2020, viene spesso presentato come molto salutare: si può mangiare in versione salata o dolce.

Più proteine ​​in Skyr, più carboidrati in Petit-suisse

Ma quali latticini dovresti preferire quando cerchi di perdere peso e prenderti cura della tua salute? In un post su Instagram, la nutrizionista Julie Chino ci aiuta a vedere le cose più chiaramente… e a prendere la decisione giusta!

Le prime informazioni:Entrambi questi latticini sono costituiti da soli due ingredienti: Latte grasso E il fermentazioni lattiche !Tuttavia, Nordic Skyr è (leggermente) più ricco di proteine ​​rispetto a Petit-suisse con 10 g di proteine ​​per 100 g di prodotto, rispetto a 9,7 g per 100 g. Inoltre, Petit-suisse è (leggermente) più concentrato ) di carboidrati rispetto alla sua controparte settentrionale: 4,2 grammi per 100 grammi rispetto a 3,5 grammi per 100 grammi.

Petit Swiss vince il connubio tra texture…e prezzo!

Inoltre notiamo un difetto (minore) anche nel prodotto Petit-suisse che contiene il conservante sorbato di potassio (E202). Tuttavia, questo additivo antifungino e antimicrobico non ha dimostrato effetti dannosi sulla salute al di sotto del limite fissato dalle autorità sanitarie.

La differenza tra questi due prodotti si avverte davvero su due livelli: primo, struttura. E’ un ubriacone”Torta e consistenza del ripieno(che può contribuire alla sazietà quando si vuole perdere peso) mentre il petit swiss è naturalmente più leggero, rendendolo più facile da usare in cucina.

bagno privato, Il prezzo. Al chilo, nessuna foto: Petit Swiss (5,25 euro al chilo) è molto meno costoso dello Skyr (7,62 euro al chilo), e quindi chiaramente più conveniente nella vita di tutti i giorni!

