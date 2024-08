Perché vivere vicino al mare fa così bene alla salute? Questo studio scientifico risponde

Gli effetti benefici della vita vicino alla costa sono stati documentati da tempo, come testimonia il soggiorno degli inglesi a Nizza durante la Belle Era per motivi di salute.

Uno studio condotto da un team di scienziati guidato da Sandra Geiger dell’Università di Vienna evidenzia gli effetti positivi sulla salute di vivere o trascorrere le vacanze vicino al mare. I risultati sono stati pubblicati nel maggio 2023 sulla rivista natura.

Lo studio, che ha coinvolto più di 15.000 persone in 14 paesi europei e in Australia, mostra che questi benefici sono importanti per tutti i residenti, indipendentemente dal livello di reddito.

I benefici dell’aria di mare sono riconosciuti da secoli e la questione suscita un crescente interesse tra gli operatori sanitari.

Questi benefici possono essere collegati alla riduzione dei rischi ambientali, come l’inquinamento atmosferico, tranne che nelle grandi città costiere, nonché all’aumento della tendenza all’attività fisica, in particolare camminare e correre.

Anche le interazioni sociali all’aperto sarebbero preferibili a causa della vicinanza al mare, che contribuisce a una migliore salute mentale, come ritenuto dai partecipanti allo studio.