Perché gli MRE evitano le loro spiagge sulla Costa del Sol?

Alcune delle pratiche vergognose osservate sulle spiagge marocchine spingono molti turisti marocchini a trascorrere le vacanze estive in Andalusia, in particolare nella regione della Costa del Sol, nel sud della Spagna. A differenza degli anni precedenti, anche i marocchini residenti in Belgio, Paesi Bassi, Francia e Germania scelgono la stessa destinazione.

Il sud della Spagna rimane popolare tra i marocchini. Quest’anno sono ancora tantissime le persone in vacanza sulle spiagge della penisola iberica durante il periodo estivo. Ciò è evidente nel numero di famiglie marocchine che vi si recano, così come nel numero di automobili immatricolate in Marocco. Cosa c’è di speciale quest’anno? A loro si sono uniti membri della comunità marocchina all’estero, che vivono soprattutto in Belgio, Paesi Bassi, Francia e Germania. Così, “diverse famiglie residenti in Marocco o in Paesi europei organizzano incontri con i loro parenti residenti all’estero nelle città spagnole, per trascorrere insieme le vacanze nelle località turistiche, soprattutto sulla Costa del Sol”. Al Ahdath Al Maghribia.

All’origine dell’attrazione dei marocchini nel sud della Spagna, sulle spiagge marocchine sono state osservate pratiche disoneste: la presenza di reti fraudolente gestite da truffatori, che pretendono “royalties” da chiunque sia disposto a sdraiarsi sulla sabbia. Secondo la stampa locale, queste reti di noleggio di sdraio e ombrelloni raccolgono queste “royalties” sotto costrizione. Fatti confermati da un buon numero di marocchini che trascorrono le vacanze in Spagna. Oltre a queste pratiche, le persone che li definiscono “freaks” frequentano le spiagge marocchine, oltre al ricatto che esercitano sui turisti.