Per i fan di PS5, scopri la nostra selezione di articoli promozionali su Amazon e migliora la tua esperienza di gioco!

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire ecco.

Base di ricarica

Stazione di ricarica Sony DualSense © Amazon

Le 4 migliori sedie da gaming e guida all’acquisto: come scegliere la sedia da gaming?

La base di ricarica Sony è un supporto di ricarica progettato per i controller di gioco PlayStation DualSense. Ti consente di caricare fino a due controller contemporaneamente, garantendo una disponibilità costante per le tue sessioni di gioco. Grazie al suo design compatto ed elegante, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di gioco e, poiché è facile da usare, fornisce una comoda soluzione da tenere. i tuoi controller sono carichi e pronti all’uso, garantendo la massima esperienza di gioco. Approfitta, questo prodotto è in offerta.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

Base della valvola

Supporto per controller LED Venom illuminato multicolore (PS5) ©Amazon

Il supporto Venom PS5 è un supporto progettato specificamente per PlayStation 5 e non solo fornisce una piattaforma stabile per la console, ma fornisce anche un’illuminazione LED multicolore personalizzabile. Ti consente di evidenziare la tua PS5 con effetti di luce regolabili, creando un’atmosfera coinvolgente nel tuo spazio di gioco. Inoltre, con la sua struttura robusta e il design ergonomico, garantisce anche una ventilazione ottimale della console, contribuendo alla sua durata e prestazioni. . È quindi un accessorio ideale per i giocatori che tengono allo stile e alla funzionalità. Questo prodotto è disponibile al -29% su Amazon!

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

Maniglia DualSense

Controller DualSense ufficiale per PlayStation 5 ©Amazon

Sconto del 29% sul controller DualSense ufficiale per PlayStation 5, progettato per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e intuitiva. È dotato di funzionalità avanzate come trigger adattivi e feedback tattile, che ti consentono di immergerti completamente nel gioco. Inoltre, presenta un design ergonomico che garantisce un comfort ottimale durante le lunghe sessioni di gioco. La batteria integrata garantisce un’autonomia di lunga durata. Con pulsanti reattivi e un touchpad intuitivo, questo accessorio è un accessorio essenziale per sfruttare appieno le capacità della PS5, sia nel gioco singolo che multiplayer.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

Accesso alle manette

Controller di accesso PlayStation PS5 © Amazon

Il controller di accesso PlayStation PS5 è un controller progettato per fornire la massima accessibilità ai giocatori. Progettato appositamente per soddisfare le esigenze dei giocatori con disabilità, offre opzioni di personalizzazione avanzate per controlli e input. Il suo design ergonomico e le funzionalità regolabili consentono un’esperienza di gioco confortevole e personalizzata. Compatibile con PlayStation 5, garantisce una connettività senza soluzione di continuità e una perfetta integrazione con la console, fornendo così un’accessibilità estesa e una maggiore immersione per tutti i giocatori. Attualmente è in vendita.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

I 5 migliori monitor e guida all’acquisto: come scegliere il monitor secondario?