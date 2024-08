Olivier Veran: L’ex ministro della Salute, vittima di un incidente con il surf, rivela le foto

Sono le vacanze estive, anche per i politici. Olivier Veran, ex ministro della Sanità, approfitta del sole e del tempo libero nell’oceano per fare surf. Ma chiaramente non tutto è andato come previsto. La vittima di un piccolo incidente rivela di essere ferita.

Olivier Veran, neurologo di formazione, si è distinto con una carriera politica segnata dalla crisi del Covid-19. Nel 2015, è apparso per la prima volta sulla scena politica come consigliere regionale dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Due anni dopo, ottenne un ruolo nazionale quando divenne deputato nella prima circoscrizione elettorale dell’Isère. Questa ascesa continua con la sua nomina alla carica nel febbraio 2020 Ministro della Solidarietà e della SaluteQuesto è un ruolo cruciale che occupa nel mezzo della crisi sanitaria globale dovuta alla pandemia di Covid-19.

La gestione di questa crisi mette Olivier Ferrand sotto i riflettori, ma a causa di un rimpasto di governo. Lascia questa posizione strategica per diventare il portavoce ufficiale del governo Di Elizabeth Bourne, Posizione che manterrà fino all’inizio del 2024. Legato alle sue radici mediche, ha espresso il desiderio di riprendere gli studi in medicina estetica. Ma nel giugno 2024, ammette che non avrebbe confermato la validità della formazione che stava seguendo al Collegio di Créteil, e abbandona così questo nuovo indirizzo professionale. Dopo Scioglimento dell’Assemblea nazionale Nel giugno scorso è tornato rapidamente in politica, proponendo la sua candidatura all’Isère… prima di essere sconfitto al secondo turno da Hugo Prevost, il candidato del Nuovo Partito Patriottico.

La vacanza è andata storta

Dopo un anno di oscillazioni, soprattutto dopo le elezioni legislative che hanno tenuto il Paese in uno stato di suspense, il politico ha deciso di approfittare dell’estate per andare in vacanza. Ha pubblicato sul suo account Instagram alcune foto del suo soggiorno vicino all’oceano. L’ex ministro della Salute ha deciso di migliorare le sue abilità nel surf. Ma secondo il suo ultimo post, tutto non è andato come previsto. Su Instagram ha svelato il prima/dopo. Nella sua prima storia lo scopriamo cavalcare l’onda. Nella foto successiva, Si siede con la gamba sinistra in una ginocchiera. A quanto pare è stato vittima di un piccolo incidente e ora deve riprendersi dall’infortunio prima dell’inizio dell’anno scolastico!

©Instagram

©Instagram