Nonostante la cancellazione del tour e del riconoscimento, Stromae ha appena raggiunto un altro traguardo!

Dicono che l’uccello costruisca il suo nido poco a poco. E grande folla, Anche il terzo album di Stromae scava un buco. Pubblicato il 4 marzo 2022, il disco continua a fare il tutto esaurito. Ha appena raggiunto il traguardo del triplo disco di platino in Francia, secondo i dati rivelati dalla SNEP, l’Unione Nazionale dell’Editoria Audio. Ciò significa che tra i nostri vicini sono state vendute oltre 300.000 copie o equivalenti poiché il calcolo tiene conto dello streaming che è ormai di gran lunga la modalità di consumo musicale più diffusa.

Non c’è bisogno di spargere sale sulla ferita ricordando che il cantante ha deluso molto i suoi fan l’anno scorso quando ha cancellato quasi tutti i concerti del suo tour europeo. “Qualche mese fa ho sentito un peggioramento della mia salute che mi ha costretto ad abbandonare alcuni dei primi incontri in Francia e poi in Europa. Speravo di essere circondato dai miei medici, dalla mia famiglia, dai miei amici e dalla mia squadra Potrei rimettermi velocemente in piedi e rimettermi in viaggio e rivedervi al più presto possibile. Purtroppo oggi devo accettare che questo tempo di riposo e di perdono sarà più lungo di quanto immaginassi non potrò mantenerlo la mia promessa e dichiaro la fine del Multititude Tour”.Ha detto alle comunicazioni.

Si tratta di un’enorme quantità di denaro che Stromae rischia di perdere dopo aver annullato il tour

Ciò ovviamente non ha influito molto sulle vendite degli album, dato che nei primi sei mesi dell’anno in corso, solo in Francia, sono state vendute 12.400 copie, oltre alle 45.200 copie vendute l’anno scorso, secondo il sito Purecharts. Sicuramente siamo lontani dai numeri radice quadrata Che solo in Francia ha venduto oltre due milioni di copie, ma che a due anni dall’uscita del disco conta ancora.

Stromae, l’artista belga più ascoltato in streaming

Per quanto segue prevale il punto interrogativo. Da tempo si vociferava di concerti negli stadi. Rimane popolare… Quanto a Stromae, è molto riservato. Certo, da quando il suo tour è stato cancellato non lo abbiamo visto spesso nei selfie con i suoi fan sui social, ma per il resto non è stato filtrato nulla riguardo ai suoi piani. Sul suo account Instagram, i post più recenti risalgono a più di 30 settimane fa. Era per celebrare l’uscita dell’edizione da collezione di radice quadrata Che ha festeggiato il suo decimo anniversario e il video “Papaoitai” ha raggiunto il miliardo di visualizzazioni su YouTube.

