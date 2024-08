Monkey Box: la minaccia è tornata?

Il vaiolo delle scimmie è un’infezione endemica dell’Africa trasmessa da… Contatto pelle a pelle. L’infezione provoca febbre e vescicole cutanee dolorose e di solito si risolve da sola, ma può anche, raramente, portare alla morte le persone con un sistema immunitario indebolito. L’epidemia ha registrato un forte calo dalla fine del 2022, grazie agli sforzi di istruzione e vaccinazione. Tuttavia, la recrudescenza del virus mPox rimane una minaccia, soprattutto a causa della bassa copertura vaccinale per alcune popolazioni a maggior rischio.

Mentre il pubblico in generale è rimasto preoccupato per la malattia per tutta l’estate del 2022, da allora l’interesse dei media, la conoscenza e la paura del vaiolo delle scimmie si sono attenuati.