Microsoft rinvia il lancio della funzionalità Recall AI a causa di problemi di sicurezza

Microsoft ha detto giovedì che non lancerà Recall, una funzionalità di intelligenza artificiale che tiene traccia dell’utilizzo del computer, con i suoi nuovi computer la prossima settimana e successivamente la visualizzerà in anteprima a un gruppo più piccolo, a causa delle preoccupazioni sui rischi per la privacy.

La funzione di richiamo tiene traccia della navigazione web e delle conversazioni vocali, creando un registro archiviato sul computer a cui l’utente può fare riferimento quando ha bisogno di ricordare qualcosa che ha fatto, anche mesi dopo.

Il richiamo non sarà disponibile in anticipo nei quadri del Programma Windows Insider (WIP) nelle stesse aree in un secondo momento, e una grande quantità sarà disponibile per gli utenti di PC Copilot+ il 18 giugno, secondo Microsoft in un blog.

La società con sede a Redmond, Washington, ha affermato che la decisione è “radicata nel nostro impegno a fornire un’esperienza affidabile, sicura e solida a tutti i clienti e a chiedere ulteriore feedback prima di rendere la funzionalità disponibile a tutti gli utenti di PC Copilot+”.

I PC Copilot+ sono una classe di personal computer con funzionalità di intelligenza artificiale (AI) presentati a maggio.

WIP è un programma pubblico di test del software che consente a milioni di “più grandi fan di Windows” di visualizzare in anteprima le prossime funzionalità del sistema operativo.

La società ha dichiarato di voler rendere presto disponibile l’anteprima del richiamo per tutti i computer Copilot+, dopo aver ricevuto feedback dalla comunità WIP.

Le preoccupazioni sulla privacy sono state sollevate poco dopo l’annuncio della funzionalità, con alcuni utenti di social media che temevano che potesse consentire lo spionaggio, mentre il miliardario Elon Musk l’ha descritta come “un episodio di Black Mirror”, paragonandola alla serie Netflix che esplora gli effetti dannosi delle tecnologie avanzate. tecnologia. .