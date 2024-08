Meta sta chiudendo il suo studio Ready at Dawn, il successore di Lone Echo ed Echo VR

Pronto all’alba chiude i battenti. Lo studio di videogiochi, acquisito da Meta nel giugno 2020 e integrato nel suo team di sviluppatori all’interno di Oculus Studios, è stato chiuso dalla società madre. Il motivo è ovvio: i vincoli di budget recentemente imposti alla divisione Reality Labs (dedicata alle tecnologie immersive), mentre i costi associati allo sviluppo di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale stanno crescendo in modo esponenziale.

Politica di riduzione dei costi

In effetti, Meta sta spendendo enormi quantità di denaro per costruire infrastrutture informatiche con capacità pari o superiori a quelle di Microsoft e Google, e quindi deve lavorare per limitare i costi nell’altra sua grande scommessa tecnologica: la realtà virtuale e la realtà aumentata. Il mese scorso, The Information ha riferito che era stato ordinato uno sforzo di riduzione dei costi del 20% alla divisione hardware di Reality Labs entro il 2026, nonostante il fatto che le vendite di Meta Quest 3 “superino le aspettative” dell’azienda.

Le spese complessive di Reality Labs sono state pari a circa 18 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi e hanno continuato ad aumentare nel corso degli anni. Nel 2021 era di 12 miliardi di dollari, quindi dovrebbe scendere a circa 15 miliardi di dollari entro due anni. secondo Android Centraleche ha potuto fare riferimento ad una nota interna inviata ai team da Gio Hunt, vicepresidente di Oculus Studios, ha affermato che la chiusura di Ready at Dawn sarà attuata secondo la logica del “rispetto dei vincoli di budget”.

Uno degli studi leader nel campo della realtà virtuale

Ready at Dawn è stata fondata in California nel 2003 da ex membri di Naughty Dog. Lo studio inizialmente presentava diversi giochi su Sony PSP, tra cui God of War: Chains of Olympus e God of War: Ghost of Sparta. Ha fatto una buona impressione anche con The Order: 1886, un gioco breve ma graficamente impressionante uscito su PS4 nel 2015, pochi mesi dopo il lancio della console.

Nel 2017, l’uscita di Lone Echo per Oculus Rift ha segnato un punto di svolta per lo studio. Il gioco è stato uno dei primi grandi successi della realtà virtuale per il grande pubblico e rimane ancora oggi un riferimento. È presto seguito da Echo Arena ed Echo Combat, che riprendono il gameplay. Dopo uno sviluppo complesso, Lone Echo II vedrà la luce nel 2021. Sarà l’ultimo gioco ad essere rilasciato esclusivamente per Oculus Rift (un visore cablato che funziona con il PC), mentre la strategia Meta è già cambiata da diversi anni verso le cuffie all-one.

La strategia dei meta contenuti fatica a dare i suoi frutti

Meta aveva già effettuato tagli alla forza lavoro di Ready at Dawn all’inizio del 2023, con una quarantina di persone (ovvero un terzo della forza lavoro) che se ne andarono in concomitanza con la chiusura dei server Echo VR (che combinano Echo Arena ed Echo Combat). ). Questa chiusura suscitò scalpore all’interno della comunità videoludica, molto legata al gioco, e i dirigenti di Meta fecero poi sapere che ciò avrebbe permesso allo studio di concentrarsi sui suoi progetti futuri. Ovviamente, questo non ha dato i suoi frutti.

Ready at Dawn non è l’unico studio acquisito da Meta che ha avuto difficoltà. Anche Downpour Interactive, creatore dello sparatutto in prima persona Onward, ha visto diverse partenze (inclusa quella del suo fondatore) dopo l’acquisizione. In generale, le acquisizioni di Meta nei videogiochi non hanno ancora prodotto molti nuovi titoli. Il più notevole di questi è Asgard’s Wrath 2, uscito alla fine dell’anno scorso per lanciare Quest 3. La mancanza di contenuti di alta qualità rimane una delle principali sfide che l’industria della realtà virtuale deve affrontare fino ad oggi.