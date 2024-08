Malfunzionamenti dell’AdBlue: perché i produttori lasciano i loro clienti a bocca asciutta

Oggetto del problema: Al cliente sono state inviate informazioni errate chiedendogli, ad esempio, di riempire il serbatoio dell’AdBlue, altrimenti non sarebbe in grado di (ri)avviare la sua auto. Tuttavia, una volta controllato, il livello è più che adeguato e l’aggiunta di AdBlue non risolve il problema e sul cruscotto è ancora visibile la stessa spia.

Questo può succedere, ma il nocciolo del problema è la risposta, o spesso la mancata risposta, dei produttori a questo difetto di cui sono responsabili. Tuttavia, il conto della riparazione – in genere intorno ai 1.200 euro – è stato sostenuto dallo sfortunato proprietario dell’auto, anche se, secondo i denuncianti, si trattava di un difetto di conformità che sfuggeva all’idea del periodo di garanzia (varia a seconda del produttore). ). .

Un malfunzionamento del sistema Adblue colpisce alcuni veicoli diesel Citroën e Peugeot

Dall’aprile 2023, l’organizzazione per la difesa dei consumatori Testachats ha lanciato la prima campagna, chiedendo specificamente testimonianze a sostegno della sua causa. Un anno fa, questa volta l’organizzazione ha presentato una denuncia all’Ispettorato economico. “Senza ottenere finora risultati tangibili“ha detto recentemente.

L’organizzazione ha rilanciato l’accusa sulla base di 3.000 testimonianze, con particolare riferimento a Peugeot e Citroen, i due marchi principali del gruppo Stellantis nel mercato belga. Pertanto, Testachates è stato condannato a risarcire i feriti, sotto pena di essere un bersaglio. Azione collettiva dinanzi al tribunale.

peccato “Per quanto riguarda il cluster, conosciamo pochissimi casi, appena l’1% dei composti coinvolti”.

Stellantis interviene… in Italia

“Stellantis monitora costantemente la situazione e si impegna a soddisfare i propri clienti”.“, conferma Wim Verluy, portavoce ufficiale, elencando le numerose misure adottate. “Da settembre 2020, Stellantis ha implementato una copertura speciale di 5 anni/50.000 km con rimborso del 100% per parti e manodopera.”Spiega. “Da aprile 2022 Stellantis ha rafforzato le condizioni con una copertura speciale aggiuntiva per i veicoli di età superiore a 5 anni e inferiore a 8 anni per un chilometraggio fino a 210.000 chilometri con un risarcimento dal 30 al 90% da parte a seconda dell’età del veicolo.

Ovviamente ci devono essere persone che si sentono ancora offese e sono particolarmente arrabbiate dal momento che Stellantis ha accettato nell’ottobre 2023 di “Un indennizzo che copre il 100% dei costi di riparazione relativi al sistema AdBlue in base all’età e ai chilometri percorsi dal proprio veicolo, esclusi i costi di manodopera”. Per i suoi clienti italiani. È vero che il gruppo è stato oggetto di un procedimento aperto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le testimonianze raccolte sono legate anche ai brand UNAudi, Mercedes, BMW e Renault. Alla richiesta di commentare il comunicato stampa di Testachats, Audi e BMW non hanno risposto assolutamente nulla. Mercedes iniziò a toccarsi.

L’Italia potrebbe prendere in considerazione la possibilità di sequestrare i marchi del gruppo Stellantis per venderli in Cina

La Renault, da parte sua, è stata più esplicita. “Per quanto riguarda la combinazione, conosciamo pochissimi casi, appena l’1% dei composti coinvolti”. conferma Regine Bartholomew, portavoce ufficiale, riferendosi ai marchi Renault e Dacia. “Quando il veicolo è in garanzia, copriamo l’intera riparazione. Quando un veicolo non è coperto da garanzia, produttore o estensione, copriamo una parte delle riparazioni, tenendo conto dell’età e del chilometraggio del veicolo. I problemi sono stati risolti riprogrammando il computer del motore.

“Le nuove auto diesel sono dotate di un serbatoio speciale che deve essere riempito di AdBlue ogni 10.000-15.000 chilometri. Normalmente, più di 2.000 km prima che il serbatoio sia vuoto, appare un segnale che indica che è necessario riempirlo altrimenti non sarà possibile avviare la vettura.Ricorda Testachats. Come mostrato, il sistema a volte tende a sbloccarsi.

Perché bloccare l’avvio?

Perché impedire l’avviamento dell’auto quando non c’è più Adblue? La causa di questo blocco è di per sé sensata, poiché l’AdBlue – una miscela di acqua e urea – mira a correggere i danni ai gas di scarico convertendo le emissioni di ossido di azoto in acqua e azoto, per conformarsi agli standard europei Euro 6 per i motori diesel. Senza questa installazione forzata sareste sicuramente tentati di fare a meno di AdBlue.

Il prezzo del diesel è al livello più basso da più di un anno, e anche la benzina è più economica

Tuttavia, possono sorgere anche altri problemi. Rivista francese Inoltre auto Pochi giorni fa ha annunciato il richiamo di oltre 4.000 vetture Citroën con l’obiettivo di correggere un possibile problema con gli iniettori di urea in alcuni motori BlueHDi. Così è stato anche per 2.000 auto Opel (Gruppo Stellantis) per ispezionare l’importante sistema elettronico volto a garantire che i veicoli superino i limiti normativi per gli ossidi di azoto.