Ma perché Google non ha pensato prima a questa praticissima funzione per rispondere alle e-mail sullo smartphone?

Google pubblica una funzionalità completamente nuova nell’applicazione mobile Gmail: ora è più comodo rispondere a un’e-mail. Come ? Grazie alla nuova finestra di risposta rapida integrata direttamente nell’interfaccia.

Fonte: Unsplash

Mountain View ci semplifica la vita con l’app mobile Gmail. Per rispondere a un’e-mail da un contatto, in precedenza dovevi fare clic su uno dei tre pulsanti di azione nella parte inferiore della pagina: Rispondi, Rispondi a tutti o Inoltra. Questa organizzazione è stata ora ribaltata e semplificata il più possibile, come apprendiamo in A Post ufficiale del blog.

Percorso utente semplificato

Come ? Google ha semplificato le cose aggiungendo una nuovissima finestra di risposta rapida. Visivamente, sembra che tu stia navigando in un’app di messaggistica istantanea. Con questa aggiunta non è più necessario aprire una nuova finestra: è sufficiente cliccare sul campo personalizzato e digitare la propria email.

Fonte: Google

Tutto ciò, oltre a migliorare il percorso dell’utente, offre la possibilità di scrivere il proprio testo mentre si guarda l’email precedentemente ricevuta. Un ottimo modo per rinfrescarti la memoria se hai dimenticato uno o più articoli inviati dal tuo interlocutore. In breve, è semplicemente il meglio pensato.

A chi e quando?

Il pulsante di azione Zoom consente inoltre di massimizzare detta finestra per digitare e rileggere più facilmente un messaggio lungo. In questo modo l’utente non deve scorrere una finestra ridotta a icona, ma in questo caso può accedere all’intero messaggio in un colpo d’occhio.

Questa funzionalità è attualmente disponibile per tutti gli utenti Android. Ne hanno diritto anche i clienti Workspace, ma in un periodo graduale di 15 giorni. Gli utenti iOS dovranno pazientare: Google non specifica alcuna data specifica. Hai semplicemente detto “Più tardi nel corso dell’anno».