Louann: un adorabile video di sua figlia Esme che parla italiano

Domenica 25 agosto, Luann ha pubblicato il video più carino sulla sua storia su Instagram. La cantante, attualmente in vacanza in Italia con il compagno Florian Rossi, ha messo in mostra il talento della figlia Esme, che sembra padroneggiare già l’italiano all’età di 4 anni.

Sono passati quattro anni dalla fine della sua vita Luan Era felicissimo. Nel marzo 2020, nel mezzo di un blocco totale legato alla pandemia di Covid-19, la giovane cantante ha combattuto la tristezza circostante dando alla luce il suo primo figlio, Una ragazzina di nome EsmeFrutto della sua storia d’amore con Florian Rossi, musicista. Una bella svolta nella vita del giovane artista ventitreenne è stata segnata dalle successive scomparse di suo padre e di sua madre, entrambi persi a causa di una malattia a distanza di un anno l’uno dall’altra. “Penso che possiamo Ricostruire dopo la perdita? SÌ. Penso che se riesci a ricostruirti dopo una sconfitta, puoi ricostruirti dopo una vittoria.” Lo disse appassionatamente durante un’intervista nel 2023. Luann si è ricostruita, e in che modo: è arrivata alle semifinali della seconda stagione la voce Insieme a Louise Bertignac, ha vinto il Premio César come attrice più promettente Famiglia Ariete Nel 2015.

“Il mio nome non è Bambina.

Ma se chiedi alla protagonista, il suo più grande successo è senza dubbio la sua famiglia. Ancora innamorato di Florian Rossi, il giovane artista è assolutamente entusiasta della sua piccola Esme, che potrà presto seguire le orme dei suoi genitori musicisti. “Penso che sia molto possibile, ha 4 anni ma (…) Canta tutto il giornoInfatti. E vuoi che ti dica la verità, Lei è molto forte“, ha ammesso quest’estate. Questa domenica, Luann ha rivelato un altro talento vocale di sua figlia: a 4 anni, la piccola Esme sembra aver già imparato… l’italiano! La famiglia è appena finita. Un viaggio in ItaliaLo testimoniano i social di Louann e Florian Rossi.

in lui Storia di InstagramLa giovane madre ha rivelato un video della sua conversazione con la figlia, spiegando che un’altra bambina l’aveva chiamata “Bambina”. “Il mio nome non è Bambina, il mio nome non è quello, mi chiamo Esme“Lei si rallegra e lo dice a sua madre.”Gli parli in francese o in italiano?“Il cantante ascolta.”Un italiano“Sua figlia risponde.”Come suona in italiano?” Aggiunge Lune prima che Esme pronunci la stessa frase Un italiano impeccabileHa fatto separare di nuovo sua madre. Quattro anni, già talento nel canto, presto bilingue in italiano…ma fino a che punto si spingerà Esme Rossi?