L’Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe classificare il vaiolo delle scimmie come un’emergenza sanitaria pubblica – 08/08/2024 – Notizie

Quasi sconosciuto al grande pubblico prima del 2022, il vaiolo delle scimmie (monkeypox, Mpox) è di nuovo nelle notizie. Il motivo è lo scoppio dell’epidemia nella Repubblica Democratica del Congo e l’identificazione di un nuovo ceppo più letale del virus (al 20 luglio il Paese contava 11mila casi sospetti di cui 450 decessi). La diffusione del virus ad altri paesi (Ruanda, Uganda, Kenya, Burundi e Costa d’Avorio) è un fattore di preoccupazione per la Comunità dell’Africa orientale (EAC), che lunedì ha invitato i paesi a “istruire i propri cittadini su come proteggersi e prevenire lo sviluppo di Mpox.”

Trasmissione dell’infezione da uomo a uomo

Ricordiamo che il vaiolo delle scimmie è una rara malattia infettiva virale causata dal virus del vaiolo delle scimmie del genere Orthopoxvirus. Si tratta di una malattia zoonotica trasmessa all’uomo dai roditori selvatici (scoiattoli e topi) o dai primati (scimmie) durante il contatto diretto tramite morsi o graffi di animali infetti o tramite il consumo di carne di selvaggina poco cotta.

È anche possibile che la malattia si trasmetta da uomo a uomo durante un contatto faccia a faccia prolungato attraverso le goccioline respiratorie o il contatto diretto con una persona infetta, attraverso fluidi corporei, lesioni cutanee patologiche o mucose interne come la bocca, come nonché attraverso oggetti precedentemente contaminati dal paziente, come indumenti o biancheria da letto.

Eruzione cutanea, febbre e sepsi

L’infezione può causare un’eruzione cutanea localizzata generalmente sul viso, sulla zona anogenitale, sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi. Questa eruzione cutanea può essere accompagnata da febbre, mal di testa, dolori muscolari e debolezza. La malattia spesso si risolve spontaneamente dopo 2 o 3 settimane. Tuttavia, possono verificarsi complicazioni (infezioni della pelle, avvelenamento del sangue, encefalite o danni alla cornea) che portano a forme gravi della malattia. Nel contesto della pandemia globale nel 2022, il tasso di mortalità è stato di circa lo 0,03%.