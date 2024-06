L’obiettivo di Microsoft: esporre inavvertitamente i vantaggi di un account locale su Windows 11

Non tutti gli utenti sanno che in Windows 11 è possibile accedere anche tramite un account locale. Naturalmente, Microsoft consiglia di utilizzare un account Microsoft. In questo senso, la pagina di supporto dell’azienda ha recentemente spiegato i vantaggi del passaggio da un account locale a un account Microsoft. Tra i vantaggi, scegliendo un account locale, l’utente rinuncia ad alcune funzionalità importanti per chi intende sfruttare appieno l’ecosistema Microsoft. Non mancano nemmeno le funzionalità di sicurezza, oltre alla possibilità di sincronizzare file tra dispositivi ed esportare impostazioni personalizzate su altri computer. Insomma, i vantaggi sono tanti anche se, leggendo con una certa attenzione il documento in questione, sembra che Microsoft stesse inavvertitamente spiegando agli utenti i vantaggi derivanti dall’utilizzo di un account locale. Ad esempio, un account viene creato localmente sul dispositivo e non richiede una connessione Internet per accedere. Inoltre è indipendente da altri servizi e non è connesso al cloud.

Infatti, le impostazioni, i file e le applicazioni sono limitati solo a questo dispositivo. Tuttavia, l’account Microsoft è collegato all’e-mail e alla password, utile anche per Hotmail, Office, OneDrive, ecc. Quando accedi a un computer con un account Microsoft, ti connetti a un servizio cloud Microsoft in modo che le tue impostazioni e i tuoi file possano essere sincronizzati su altri dispositivi. In breve, i motivi per cui utilizzi un account Microsoft potrebbero essere anche i motivi per cui utilizzi un account locale. Ad esempio, chi non intende collegare i propri file personali alle applicazioni Microsoft o chi non dispone di una connessione Internet può scegliere l’ultima soluzione. Inoltre, l’utilizzo di un account locale, che non richiede una connessione Internet, riduce il rischio di furto di dati. Pertanto, la pagina di supporto di Microsoft corre il rischio di diventare una “scopo speciale”, ovvero convincere gli utenti a evitare la creazione di un account Microsoft.