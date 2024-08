Lo scaling senza perdite aumenta gli FPS per ROG Ally e altri dispositivi mobili fino a 4 volte

Tuttavia, queste tecniche di upscaling e inserimento di framefake non sono disponibili nativamente in tutti i giochi. Per questi titoli, come mostra ETA Prime, il Lossless Scaling è una buona opzione. Questo è un programma a pagamento che puoi installare su di esso di vapore Aiuta a ridimensionare i giochi e a creare framerate aggiuntivi, fornendo un’esperienza molto migliore su sistemi di fascia bassa e dispositivi mobili.

Sebbene la Radeon 780M presente nella maggior parte dei laptop moderni sia in grado di eseguire giochi AAA, spesso sarà necessario utilizzare impostazioni grafiche basse o medie per ottenere una buona esperienza. L’ultima aggiunta di AMD allo standard Sistema di assistenza sul campo 3.1 Questa è un’ottima soluzione aggiunta di recente da AMD, oltre alla generazione di frame.

Il software ha un’ampia compatibilità e supporta Nvidia, AMD e Arco Intel Da Nvidia, AMD e Intel. Funziona anche su giochi OpenGL, Vulkan e DirectX, rendendolo una buona soluzione per l’upscaling e l’aggiunta di immagini create su titoli che non dispongono del supporto nativo per queste tecnologie.

Va notato che il Lossless Scaling attualmente funziona solo su Windows. Il software richiede inoltre che i giochi vengano eseguiti in modalità senza bordi o in finestra. In termini di efficacia, ETA Prime ha introdotto ROG Ally Al prezzo di $ 499,99 al Best Buy) Filatura Cyberpunk 2077 A circa 60 fps con la preimpostazione Ray Tracing Ultra, a partire da circa 30 fps. Puoi vedere il processo di misurazione senza perdite in azione nel video qui sotto.