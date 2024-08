L’iPhone 15 è stato venduto profumatamente prima che fosse annunciato il suo successore

Dato che l’iPhone 16 sarà annunciato il 9 settembre, il marchio Apple sta riducendo notevolmente i prezzi del suo predecessore, per coloro che non vogliono aspettare il nuovo modello.

Si tratta di un’offerta classica in vista dell’uscita del nuovo modello di iPhone: il modello precedente è soggetto a uno sconto! Il 9 settembre, infatti, ci sarà l’annuncio e il lancio dell’iPhone 16. Così, questa settimana il prezzo della quindicesima edizione dello smartphone disegnato da Steve Jobs è stato ridotto di quasi il 20%.

L’iPhone 15 può ora essere trovato a 749 euro, mentre l’iPhone 15 Pro viene venduto al dettaglio a 1.017 euro (1.013 in Francia). Almeno questo è il prezzo a cui è disponibile su Amazon in alcuni colori.

Se non sei il tipo di persona che ha necessariamente bisogno dell’ultimo modello, probabilmente questa è l’occasione per dotarsi di un modello ancora giovane e che abbia un futuro (in termini di monitoraggio e aggiornamenti) a un costo inferiore.

Probabilmente non otterrai tutte le funzionalità di Apple Intelligence, almeno non se opti per il modello base, ma potrai comunque sfruttare la fotocamera da 48 megapixel, anche con l’iPhone 15 base.

