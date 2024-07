“L’interruzione globale alla fine ci è costata quasi 1.800 euro”, esprimono la loro rabbia i viaggiatori belgi.

Venerdì molte aziende sono rimaste paralizzate da un’interruzione globale causata da un aggiornamento di CrowdStrike, il software antivirus integrato nel sistema Microsoft. Anche le compagnie aeree sono state vittime di questo effetto. Molti belgi in vacanza all’estero hanno visto il loro viaggio andare male.

I guai dei viaggiatori

Valigie pronte e vacanze all’orizzonte, alcuni belgi partono da Bruxelles per raggiungere Palermo con TUI. Ma nulla è andato come previsto e i viaggiatori sono rimasti bloccati per 24 ore all’aeroporto di Napoli, dove avrebbero dovuto fermarsi. “All’inizio volevano chiudere anche l’aeroporto e abbiamo rischiato di finire in strada“I passeggeri dovevano organizzarsi autonomamente la sistemazione per la notte, in un albergo vicino o in un letto temporaneo all’interno dell’edificio”, ha riferito Ennio Verbselt ai colleghi della HLN.Finalmente siamo riusciti a prenotare un hotel, ma altri hanno aspettato ore in aeroporto“, spiega Ennio. Finalmente il volo è decollato sabato alle 11.

Un altro volo, questa volta Wizzair, previsto per Bruxelles e Budapest, è stato interessato. Un padre attesta l’alto costo di questo problema tecnico: “Alla fine ci è costato circa 1800 euro. Abbiamo ricevuto solo un foglio di carta che diceva che dovevamo prenotare un nuovo volo tramite il sito, ma non era accessibile ed era praticamente impossibile.“.”

Queste testimonianze raccolte da HLN rappresentano solo alcuni casi su migliaia. Secondo FlightAware, più di 3.500 voli sono stati cancellati e quasi 30.000 rinviati in tutto il mondo a partire da venerdì.