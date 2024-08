L’epidemia di vaiolo è stata classificata come “emergenza sanitaria pubblica” globale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

(Reuters) – L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato mercoledì il vaiolo delle scimmie un’emergenza sanitaria pubblica internazionale per la seconda volta in due anni in quanto epidemia della malattia infettiva emersa nella Repubblica Democratica del Congo. Si è diffuso nei paesi vicini.

Si tratta del livello di allerta più alto dell’OMC, che potrebbe contribuire ad accelerare la ricerca, il finanziamento e l’attuazione delle misure per prevenire la diffusione dell’epidemia.

Il vaiolo si trasmette attraverso il contatto ravvicinato e di solito provoca lievi sintomi simil-influenzali, ma in alcuni casi può essere fatale.

Mentre nella Repubblica Democratica del Congo l’epidemia si è diffusa attraverso un ceppo endemico noto come Clade Ib, è emersa una nuova variante chiamata Clade Ib che sembra diffondersi più facilmente attraverso il contatto primario, compreso il contatto sessuale.

Casi sono stati registrati in Burundi, Kenya, Ruanda e Uganda, spingendo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ad agire.

“È chiaro che una risposta internazionale coordinata è essenziale per fermare la diffusione di queste malattie e salvare vite umane”, ha affermato il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dall’inizio dell’anno, in Africa sono stati registrati più di 17.000 casi sospetti di vaiolo e 517 decessi legati alla malattia, con l’autorità sanitaria continentale che all’inizio di questa settimana ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica. Secondo i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, ciò rappresenta un aumento del 160% dei casi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Un diverso ceppo del virus, chiamato Clade IIb, si è diffuso in tutto il mondo nel 2022, principalmente attraverso i rapporti sessuali tra uomini. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha poi dichiarato l’emergenza sanitaria pubblica, durata dieci mesi.

(Bhanvi Satya e Bhujan Singh a Bangalore e Jennifer Rigby a Londra; versione francese di Jean Terzian, a cura di Zevan Liu)