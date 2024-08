Le maree, questo ciclo vitale e costante che ha suscitato l’interesse degli scienziati fin dall’antichità

Invia l’articolo

Quella mattina il tempo sulla costa della Normandia non era dei migliori. Ma all’alba la marea sarà bassa e l’ultima luce della luna permetterà di scorgere gli ostacoli e le mine che l’esercito tedesco ha piazzato sulla spiaggia. Quindi ti alzerai e aiuterai le truppe a prendere piede. Gli strateghi americani e i loro alleati fissarono quindi la data del 6 giugno 1944 per l’inizio dell’operazione di sbarco ad Arromanche-les-Bains (nome in codice “Golden Beach”) e sulle spiagge adiacenti. Quel giorno le maree del Canale della Manica fecero la storia, ma a differenza degli uragani, degli uragani e delle grandi correnti oceaniche, alle maree non venne dato un nome.