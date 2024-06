Le iniezioni dimagranti riducono il rischio di cancro?

Pazienti obesi che assumono questi farmaci Inizialmente è stato progettato per i diabetici, che hanno un rischio inferiore di circa il 20% di sviluppare tumori come il cancro al seno, all’intestino, al pancreas e alle ovaie.

lo studio Condotti da ricercatori americani mostrano che anche questi pazienti hanno Metà del rischio di morte in un periodo di 15 anni rispetto ai pazienti obesi che non utilizzano queste iniezioni settimanali. Gli esperti attribuiscono questa maggiore protezione Agonisti del GLP-1, che combattono i tumori associati all’eccesso di peso, come i tumori della tiroide, dei reni e del fegato.