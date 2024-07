Le frane in India hanno ucciso almeno 36 persone e potrebbero averne sepolte centinaia

Le frane nello stato meridionale del Kerala, nell’India meridionale, hanno ucciso almeno 36 persone, hanno annunciato le autorità locali martedì 30 luglio. “Centinaia di persone rischiano di rimanere intrappolate”.L’esercito ha aggiunto che circa 225 soldati sono stati schierati per partecipare alle operazioni di ricerca e salvataggio dei sopravvissuti. Molte persone ferite nel disastro sono già state trasferite all’ospedale della zona per essere curate.

Ha reagito il primo ministro indiano Narendra Modi Sul social networkscriviglielo “I pensieri sono rivolti a tutti coloro che hanno perso i propri cari.” E questo è per lui “Preghiamo per i feriti”.. Ha anche assicurato il Primo Ministro del Kerala “Tutto l’aiuto è possibile” Per affrontare la situazione. Il leader dell’opposizione indiana Rahul Gandhi, che durante la precedente legislatura rappresentava un distretto del Kerala in Parlamento, ha dichiarato: “Con profonda tristezza” Per disastro. “Spero che tutte le persone intrappolate vengano rapidamente trasferite in salvo”.Ha aggiunto.

La Kerala Disaster Management Agency, che ha affermato che i vigili del fuoco e le forze di sicurezza governative stanno partecipando alle operazioni di ricerca e salvataggio insieme all’esercito, ha avvertito che durante la giornata sono attesi altra pioggia e venti violenti.