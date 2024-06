L’Associazione belga per l’e-commerce vuole bandire Shein e Temu: ecco perché

L’associazione belga del commercio online Becom chiede un’azione rapida per correggere la disuguaglianza tra i negozi online cinesi ed europei.

I siti di vendita online Temu e Shein rispettano le norme europee in materia di tutela dei consumatori, sicurezza dei prodotti e sviluppo sostenibile?

Convinta di non farlo, l’associazione belga del commercio online, Becom, ha inviato una lettera ai leader politici del paese avvertendoli delle pratiche delle due popolari piattaforme. In questo messaggio sono necessarie regole giuste per tutti i commercianti, compresi quelli extraeuropei, e una supervisione efficace.