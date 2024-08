L’Anderlecht ha ritrovato la speranza: obiettivo del mercato ancora senza club e Jesper Friedberg ha bisogno del suo profilo – ultimi trasferimenti

Sarà una settimana impegnativa per Jesper Friedberg. Ha esattamente sette giorni per rafforzare e ripulire la rosa dell’Anderlecht. Per una posizione in particolare, ha ancora il nome di Dennis Praet sulla sua lista. Aumentano le possibilità che si unisca a Lotto Park.

Dennis Praet è un nome che circola dall’inizio dell’estate in casa dell’Anderlecht. Ma il centrocampista non ha ancora voglia di tornare in Belgio. Voleva tornare in Italia, ma il torneo era già ripreso e nessuno si era fatto avanti per avvalersi dei suoi servizi. Tuttavia, Praet è un free agent dalla fine del suo contratto con il Leicester City. Da allora il 30enne centrocampista è senza squadra, ma ha voluto aspettare con calma per vedere cosa gli verrà incontro. Il fatto che sia ancora alla ricerca di un club aumenta le possibilità dell’Anderlecht di impressionarlo questa settimana. Ciò potrebbe accadere anche dopo la scadenza del trasferimento, visto che è un free agent. Tuttavia, questa non è l’idea di Violet. L’Anderlecht non ha rinunciato a Dennis Praet Le liste europee dovranno infatti essere presentate entro il 4 settembre, ed entro quella data Fredberg vuole completare il prossimo mercato, dato che tale lista non potrà più essere modificata. Per quanto riguarda la scheda del portiere, è ancora alla ricerca di un sostituto per Colin Cosmans. Probabilmente se ne andrà Mads Keeckenborg, che non dà molta fiducia allo staff.